Val di Bisenzio, 2 novembre 2026 – Rimborsi dal 50 al 90% delle spese sostenute per il trasporto pubblico degli studenti pendolari e una soglia Isee più alta per accedere al contributo massimo. Tornano gli aiuti alle famiglie degli studenti delle scuole superiori residenti nei Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo, con una novità rispetto allo scorso anno: il limite Isee per ottenere il rimborso del 90% sale da 7.748,78 a 9.796 euro. Resta invece invariata a 40mila euro la soglia massima per accedere alla misura.

Le domande potranno essere presentate dal 2 novembre al 1° dicembre 2026. I contributi riguardano le spese sostenute nell'anno scolastico 2025/2026 per raggiungere gli istituti superiori o i percorsi regionali di istruzione e formazione professionale.L'iniziativa rientra nella strategia dell'Area interna Valdarno-Valdisieve-Mugello-Val di Bisenzio, nell'ambito del progetto “Virere – Comunità sostenibili per un nuovo sviluppo”, sostenuto dalla Regione Toscana. L'obiettivo è alleggerire i costi degli spostamenti casa-scuola, particolarmente gravosi per le famiglie che vivono nei territori montani e nelle località più distanti dagli istituti scolastici.«Per tante famiglie della Val di Bisenzio il trasporto scolastico rappresenta una spesa importante, soprattutto quando i figli devono spostarsi ogni giorno per raggiungere gli istituti superiori – sottolineano gli assessori all'Istruzione di Vaiano, Chiara Martini, di Vernio, Alessandro Storai, e di Cantagallo, Manuela Chiaramonti –.

Questi contributi rappresentano un sostegno concreto, che quest'anno diventa ancora più accessibile grazie all'innalzamento della soglia Isee per ottenere il rimborso massimo. Anche un ampliamento delle fasce di accesso è un segnale importante di attenzione alle esigenze delle famiglie. Vivere in un territorio montano non deve significare avere maggiori difficoltà nell'accesso all'istruzione. Per questo riteniamo fondamentale continuare a sostenere gli studenti e garantire loro le stesse opportunità di studio, indipendentemente dal Comune in cui risiedono.

Invitiamo tutti coloro che hanno i requisiti a presentare domanda entro l'1 dicembre».Tre le fasce di rimborso previste: il 90% delle spese per le famiglie con Isee fino a 9.796 euro, il 70% per quelle con Isee da 9.796,01 a 20mila euro e il 50% per i nuclei con Isee da 20.000,01 a 40mila euro.Sono ammessi al contributo gli abbonamenti e i titoli di viaggio nominativi, anche digitali, utilizzati per gli spostamenti casa-scuola con autobus o treni. Possono essere rimborsati sia gli abbonamenti annuali sia quelli di durata inferiore, compresi i biglietti giornalieri, purché acquistati tra il 1° settembre 2025 e il 30 giugno 2026.

Le spese devono essere documentate attraverso i titoli di viaggio o le relative ricevute di pagamento.Le domande devono essere presentate esclusivamente online, tramite Spid o Carta d'identità elettronica, accedendo al portale dei servizi scolastici del proprio Comune, nella sezione “Pratiche online” (vaiano.ecivis.it, vernio.ecivis.it, cantagallo.ecivis.it).

Il bando completo e le informazioni sulle modalità di partecipazione sono disponibili sui siti istituzionali dei tre Comuni.