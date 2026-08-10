Rilascio permessi SAS: dal 18 al 25 luglio riorganizzazione temporanea

La Società Servizi alla Strada SAS comunica che per consentire interventi di riparazione dell’impianto di climatizzazione presso il Cubo 8 del Parterre, da sabato 18 a sabato 25 luglio il servizio di rilascio delle autorizzazioni ZTL, dei permessi di sosta e dei Contrassegni Unificati Disabili Europei (CUDE) sarà temporaneamente riorganizzato.

Il servizio continuerà a essere regolarmente garantito, seppure nelle postazioni temporaneamente allestite, con l’eccezione di sabato 18 e sabato 25 luglio quando gli uffici URP e Rilascio Contrassegni Auto resteranno chiusi per consentire le operazioni di allestimento e successiva ricollocazione delle postazioni di lavoro. Da lunedì 20 a venerdì 24 luglio saranno attive almeno quattro postazioni temporanee presso il Cubo 6 del Parterre, dove sarà possibile richiedere autorizzazioni ZTL, permessi di sosta e contrassegni CUDE. Per informazioni sempre attivo il Contact Center 055.055.