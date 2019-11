Martedì 12 novembre anche la cerimonia del Premio Le Tre Corone d'Oro

A Rignano sull'Arno, in provincia di Firenze, gli uffici comunali saranno chiusi per la festività del Santo Patrono San Leolino, martedì 12 novembre 2019 per l'intera giornata.

Nella stessa giornata, alle ore 18, si terrà anche la cerimonia di premiazione del Premio Le Tre Corone d'Oro.