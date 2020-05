Ricordo del primo scudetto femminile viola: parla mister Cincotta

Domani 6 maggio alle 15 live Instagram con il mister della Fiorentina femminile

Sarà una puntata speciale quella di domani 6 maggio alle ore 15.00 sulla pagina Instagram @acf_women. Collegandovi con il sito viola sarà possibile fare un tuffo nel passato (glorioso) della Fiorentina Women in un giorno altrettanto speciale in cui cade l'anniversario del primo Scudetto femminile viola.

Il 6 maggio 2017 infatti sul prato del Franchi la Fiorentina Women sconfiggeva 2-0 il Tavagnacco e conquistava l'ambito titolo di Campionessa d'Italia. In quella stagione 2016/17 la Fiorentina vinse anche la Coppa Italia e si qualificò per la prima volta alla UEFA Women's Champions League.

Per festeggiare questo traguardo domani su Insta-Live diretta con uno dei protagonisti, Mister Antonio Cincotta, che ripercorrerà le tappe di quella stagione da brivido con aneddoti e curiosità.

Appuntamento a domani, alle ore 15.00, su Instagram.