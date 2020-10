Giovedì 22 ottobre, ore 17.00, ingresso libero fino ad esaurimento posti, in Mediateca Toscana (via San Gallo, 25, Firenze) per la presentazione del libro di Mirko Tondi

Conoscere Firenze grazie alle location più suggestive e inaspettate scelte dai registi del cinema, di ieri e di oggi; conoscere il cinema con un viaggio alla scoperta di una delle città più belle d'Italia e non solo. Ricomincio da Firenze. La città vista attraverso gli occhi del cinema è il titolo del libro di Mirko Tondi, dedicato a settant'anni di cinema girato a Firenze, che sarà presentato giovedì 22 ottobre alle ore 17.00 , in Mediateca Toscana, in via San Gallo 25, Firenze. (Ingresso libero, fino ad esaurimento posti, con capienza massima di 25 posti). Introduce l'incontro, alla presenza dell'autore, Fabrizio Borghini, giornalista, saggista e conduttore televisivo.

Nel libro, le schede di 30 film selezionati, circa 300 fotografie di scena, più di 120 note e i preziosi contributi di attori, registi, scrittori e altre personalità dello spettacolo e del web. Tra i nomi più noti, che hanno contribuito a comporre il libro, quelli di Cristiano Militello, Sergio Forconi, Antonio Petrocelli, Barbara Enrichi, Gianni Giannini e Maurizio Lombardi.

"Ho preso le piazze, i ponti, i palazzi e i monumenti più rinomati di Firenze - scrive l'autore nella presentazione - ma anche le viuzze nascoste del centro, i vicoli angusti e i chiassi, i borghi, i giardini privati, le zone della periferia e del circondario, le campagne limitrofe, in sostanza tutti i luoghi che appaiono nei film di cui ho scelto di parlare e li ho confrontati con quegli stessi luoghi oggi, constatando se fossero ancora uguali oppure no. Se volete fare un giro in città, accomodatevi pure".