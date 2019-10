Le 'Ricette ignoranti' di Pagliai e Gamannossi

Un libro insolito e “politicamente scorretto” (edito da Carlo Zella), in libreria dal primo ottobre 2019, con 100 piatti inconsueti, o dimenticati provenienti da ogni angolo della Toscana

Giovedì 3 ottobre 2019, al Caffè Letterario Niccolini di Firenze, avrà luogo la presentazione del libro di Andrea Gamannossi e Antonio Pagliai "Ricette ignoranti".

Avete mai mangiato la frittata col lesso avanzato? E i fegatelli sotto strutto? Forse no, soprattutto se siete spaventati da piatti rozzi, piccanti o pesanti. Tante pietanze tradizionali, che oggi rischiamo di dimenticare, sembrano fatte apposta per far impallidire dietologi e nutrizionisti. Eppure, con un po’ di coraggio e la necessaria moderazione, potremmo scoprire un mondo vastissimo di ricette gustose e nutrienti.

Il libro dell'editore Antonio Pagliai e del giallista Andrea Gamannossi, ci presenta appunto un centinaio di piatti “ignoranti”, e ci insegna a cucinarli a casa nostra, se non vogliamo incorrere in qualche surrogato da ristorante: "Non saper nulla di queste preparazioni, frutto di una cultura secolare, non averne mai provato il sapore… questo, semmai, sarebbe vera ignoranza".