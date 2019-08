Commisso vuole Ribery: offerti due anni a 4 milioni netti più bonus

Accelerata decisa nelle ultime ore: la società viola sta facendo di tutto per portare l'ex pilastro del Bayern Monaco a Firenze

La società viola sta facendo di tutto per portare Franck Ribery a Firenze. La corte all'ex pilastro del Bayern Monaco è sempre più serrata e l'ultima offerta sarebbe allettante per il francese: due anni di contratto a 4 milioni netti l'anno più bonus in base ai risultati conseguiti, sia personali che di squadra.

Sono ore decisive, insomma. L'accelerata serale pare che ci sia stata, decisa, per input dello stesso Rocco Commisso che stravede per il centrocampista d'attacco transalpino. Che porterebbe esperienza, grinta e soprattutto mentalità vincente alla squadra di Vincenzo Montella.