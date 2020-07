Riapre piazza Pier Vettori: nuovi arredi e più alberi

Terminati i lavori di riqualificazione. L'assessore Del Re: “Da snodo spartitraffico a luogo da vivere”. Il presidente di quartiere Dormentoni: "Con questa veste può tornare a nuova vita"

Riapre lunedì 6 luglio piazza Pier Vettori dopo i lavori di riqualificazione che hanno trasformato l'area da snodo spartitraffico a spazio da vivere con nuovi arredi, un aumento sensibile del patrimonio arboreo e una rinnovata pavimentazione nel colore e nei materiali. Un progetto di restyling che giunge a compimento, con taglio del nastro previsto il prossimo 14 luglio, in attesa del completamento dell'asfaltatura della parte centrale della piazza e di altre piccole opere legate a interventi funzionali alla mobilità. Dopo il completamento di questo primo lotto da 250mila euro, è già stato approvato il progetto definitivo del secondo lotto per i restanti 250mila euro. L’intervento è stato oggetto di un percorso partecipato dal nome ‘Piazza Libera Tutti – Insieme per Piazza Pier Vettori’, promosso dalla onlus Save The City-Firenze nel Cuore e finanziato dalla Regione Toscana (tramite l’Autorità regionale per la partecipazione), sostenuto dal Quartiere 4.

“La piazza è finita e, in attesa del simbolico taglio del nastro, sarà riaperta al pubblico da lunedì – ha detto l'assessore all'Urbanistica e ambiente Cecilia Del Re -, mentre restano da completare i lavori di asfaltatura nella parte centrale e altre piccole opere funzionali alla mobilità, che saranno terminate entro la settimana successiva. I lavori sono stati lunghi, ma abbiamo ora una piazza più verde, più curata e colorata. Una porta di ingresso che può candidarsi anche ad ospitare opere all’interno della call per artiste interessate a donare proprie opere al Comune. Dalla pavimentazione rosea, alle panchine rosse, alle opere d’artista; dai nuovi alberi che sono stati donati dalla Compagnia di Babbo Natale onlus allo sport e ai giochi per bambini, la nuova svolta per piazza Pier Vettori assume dunque adesso i colori del rosa e del verde, stagliandosi dal precedente grigiore di quel luogo. Ringraziamo i cittadini, i commercianti e il quartiere per aver seguito da vicino la trasformazione di questa Piazza”.

Per la chiusura del cantiere si sono verificati ritardi legati da una parte a cause di forza maggiore, come lo stop legato alla pandemia, l’attesa di autorizzazioni dalla Soprintendenza per la sostituzione del patrimonio arboreo (resasi necessaria dopo gli esiti delle verifiche periodiche) e il ritrovamento sottoterra di manufatti che hanno fatto scattare la procedura prevista, obbligando il Comune a coinvolgere la Soprintendenza e ad incaricare un archeologo per seguire gli scavi; dall’altra parte a ritardi imputabili alla ditta, per i quali l’amministrazione ha chiesto agli uffici competenti di verificare l’applicazione di tutte le penali previste dal contratto. I ritardi non sono stati invece legati allo spostamento della postazione dell’ambulante, che si è trasferita eliminando così anche il problema dei rumori notturni in piazza. Nella notte tra giovedì e venerdì verrà realizzata anche la nuova segnaletica per l’inversione del senso di marcia, che l’assessorato alla mobilità è in procinto di sperimentare.

“La riqualificazione di questa piazza parte da lontano - ha aggiunto l’assessore Giorgetti - ed è frutto di un percorso partecipativo fortemente sostenuto dal Quartiere 4 e che ha visto il coinvolgimento di residenti e operatori commerciali della zona. Adesso siamo arrivati alla conclusione e restituiamo alla cittadinanza una piazza più verde e più fruibile per i cittadini. Su richiesta dei cittadini abbiamo anche predisposto una modifica sperimentale della viabilità che sarà testata nei prossimi mesi: si tratta dell’introversione del senso di marcia del tratto tra via del Ponte Sospeso e l’uscita carrabile del supermercato in modo da ricreare una circolazione rotatoria intorno alla piazza. I lavori per il cambio di viabilità e le relative modifiche alla sosta sono previsti domani e venerdì”.

Per realizzare questi interventi nei due giorni saranno istituiti divieti di sosta e restringimenti di carreggiata in via Pisana nei tratti compresi fra i numeri 120 e 154R e via del Ponte Sospeso-numero civico 128. Stessi provvedimenti anche in via del Ponte Sospeso tra via Pisana e il numero civico 28. Inoltre dalle 21 di giovedì alle 6 di venerdì si aggiungerà anche la chiusura di via Pisana tra via del Ponte Sospeso e il numero civico 128.

"Piazza Libera Tutti: finalmente ci siamo – ha detto il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni – ed è con grande gioia che salutiamo questo momento. Siamo certi che sarà una piazza diversa: più bella, più vissuta, più luogo della comunità locale. È una piazza storica del nostro quartiere che con questa veste può tornare a nuova vita, può liberare nuove energie. C'è anche uno spazio giochi per i bambini, che prima mancava completamente. È quello che ci avevano chiesto cittadini e commercianti nel percorso di partecipazione. Adesso sta a tutti noi, Quartiere, centro commerciale naturale e famiglie, riempirla di contenuti. Ce la metteremo tutta, insieme, come siamo abituati da queste parti'.