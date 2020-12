Riapertura del ponte Vespucci: davvero finiti i lavori?

Dopo gli ennesimi lavori, ancora presenti barriere architettoniche che impediscono il passaggio delle carrozzine. Palagi e Bundu (SPC in Comune) e Torrigiani e Ridolfi (SPC al Quartiere 1): “La politica degli annunci della Giunta”

Ponte Vespucci è stato oggetto di lunghi lavori e riaperture. Riaperto per tutti, ma non per le persone diversamente abili. Uno dei due attraversamenti pedonali, quello sul lato Oltrarno, presenta una barriera architettonica che rende impossibile la mobilità dei e delle diversamente abili o con difficoltà motorie. Per chi può comunque affrontare lo scalino c'è comunque da prestare grande attenzione, visto che su uno dei due lati è pure sconnesso.

“Sul Ponte Vespucci – spiegano i consiglieri di Sinistra Progetto Comune in Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu ed i consiglieri di Sinistra Progetto Comune al quartiere 1 Francesco Torrigiani e Giorgio Ridolfi – si concentra la politica degli annunci della Giunta. Ancora annunci, spesso confusi, oltre che disattesi:

annuncia sui social: “a ottobre nuovo asfalto, nuova illuminazione e 70 posti a disposizione dei residenti del Quartiere 1”. Il ponte era in realtà già un parcheggio, e forse il porfido, se ben mantenuto, è meglio dell’asfalto. Ma è un punto di vista. Venerdì 11 dicembre, il ponte è ancora buio, annuncia che i posti auto saranno 60, a disposizione “dei residenti”. Grande confusione: i parcheggi in realtà sono riservati ai residenti in ZTL, forse il sindaco crede che questa coincida con l’area del Quartiere 1? E se andiamo a verificare sul posto (di giorno, il ponte è ancora buio), a meno che non si voglia il distanziamento sociale tra auto, ce ne stanno in effetti una settantina.

E intanto le vie d’Oltrarno attorno al ponte, via Sant’Onofrio (oggetto anche di traffico pesante), via Bartolini, via di Camaldoli, via dell’Orto, via del Leone, sono in condizioni pessime, con numerose buche, pericolosissime anche per i pedoni, come purtroppo la cronaca ci insegna. Situazione – aggiungono i consiglieri Palagi, Bundu, Torrigiani e Ridolfi – già segnalata attraverso una specifica mozione presentata da SPC al Quartiere 1, e approvata, che chiede interventi di messa in sicurezza di queste strade. Speriamo venga attuata presto: sono passati ormai tre mesi, era il l’8 ottobre, dalla sua approvazione”.