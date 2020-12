Ponte Vespucci, si cambia: posti auto riservati solo ai residenti

Prima il parcheggio era libero. Stamani la riapertura al transito dopo i lavori di risanamento della pavimentazione

È stato riaperto questa mattina al transito il Ponte Vespucci. Nei giorni scorsi sono infatti terminati i lavori di risanamento della pavimentazione e stamani il sindaco Dario Nardella e l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti hanno fisicamente tolto le transenne riaprendo la carreggiata ancora chiusa.

“Ponte Vespucci è stato oggetto di numerosi interventi – ha commentato il sindaco – e adesso, dopo il rifacimento della pavimentazione, lo restituiamo alla città e ai residenti della zona che possono contare su una sessantina di posti auto a loro riservati”.

Anche l’assessore Giorgetti ha sottolineato l’aspetto dei parcheggi. “Prima gli stalli sul ponte non erano disciplinati e quindi potevano essere utilizzati da chiunque. Adesso, con l’occasione dei lavori di rifacimento dell’asfalto, abbiamo riservato la sosta ai residenti della ztl e dell’area adiacente fino ai viali. Una decisione che testimonia l’attenzione dell’Amministrazione alle necessità di chi vive in centro”.

In dettaglio i lavori sono stati eseguiti tra ottobre e novembre (inizio 19 ottobre). Sono stati effettuati il rifacimento completo della pavimentazione stradale con rimozione del porfido, l'impermeabilizzazione dell'impalcato del ponte e la successiva stesa di doppio strato di bitume. Il tappeto d'usura è stato realizzato con l’asfalto architettonico di colore grigio come concordato con la Soprintendenza. Nell’occasione sono anche stati risanati i giunti di dilatazione del ponte.

Questi lavori arrivano dopo l’intervento di messa in sicurezza della pila sinistra effettuato nel 2019. predisposti a seguito del rilevamento di un importante fenomeno erosivo in corrispondenza della fondazione della pila sinistra del ponte con un rilevante abbassamento del fondale del fiume rispetto alla quota originale al momento della costruzione. Questo fenomeno aveva portato alla luce i pali di fondazione esponendoli all’azione erosiva dell’acqua e dei detriti trasportati dalle correnti. L’intervento effettuato ha messo in sicurezza il ponte mediante il consolidamento del primo strato di fondazione, il riempimento del volume eroso fra i pali con calcestruzzo subacqueo e il getto di materiale lapideo lungo tutto il perimetro del cassone di fondazione.

Ma le operazioni sul Ponte Vespucci non si esauriscono con questi lavori. Recentemente la giunta comunale ha approvato il completamento del risanamento della pila successivo ai lavori di messa in sicurezza. Senza dimenticare l’ultimo tassello della riqualificazione del ponte, quello relativo alla illuminazione e alla contestuale sistemazione a verde dell'aiuola spartitraffico.