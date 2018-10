​Riabilitazione e Fisioterapia: accorpate al piano terra del Centro Socio Sanitario Giovannini

Da oggi tutte le attività di riabilitazione e fisioterapia collocate nei locali dell’ex Misericordia e Dolce sono state accorpate a quelle presenti nel Centro socio sanitario Giovannini in via Cavour 118 – Ingresso A - piano terra

Prato– Il trasferimento consentirà la ristrutturazione dei locali del Misericordia e Dolce che, a lavori ultimati, accoglieranno l’Assistenza Domiciliare ora collocata al Centro Giovannini ed altre attività non sanitarie.

Nel Centro socio sanitario Giovannini il servizio di riabilitazione e fisioterapia è dotato di una reception, una sala di attesa per gli utenti, quattro palestre per le attività riabilitative e ambulatori fisiatrici. E’ disponibile anche un laboratorio zonale ausili (servizio che eroga prestazioni sanitarie per individuare proposte di recupero cognitivo e di comunicazione a favore delle persone disabili nel settore degli ausili informatici ed elettronici).

Le attività

Visite specialistiche fisiatriche, prestazioni di litotripsia, terapie infiltrative e di agopuntura finalizzata al controllo del dolore in riabilitazione, prestazioni di medicina fisica e percorsi ambulatoriali di riabilitazione in disabilità complesse con fisioterapia, logopedia, valutazione ausili e costruzione di splint statici

Modalità per l’accettazione delle richieste per riabilitazione :

Di persona: lunedì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

Accettazione telefonica: 0574-807849 martedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 e il venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Per informazioni contattate i nuovi numeri: 0574-807850 - 807852 dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.30 il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30.