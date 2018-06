Restaurate le 20 bandiere simbolo dei Quartieri e delle Compagnie

Oggi la presentazione in Palazzo Vecchio. Sponsorizzazione della Scramasax

Sono tornate all’originale bellezza le 20 bandiere simbolo dei Quartieri e delle Compagnie di Firenze. I nuovi gonfaloni, che sfileranno per le prossime partite del Torneo di San Giovanni, sono stati restaurati grazie alla sponsorizzazione della casa editrice Scramasax. Alla presentazione, oggi in Palazzo Vecchio, erano presenti l’assessore alle Tradizioni popolari Andrea Vannucci, il presidente del Calcio storico Michele Pierguidi, il direttore del Corteo della Repubblica fiorentina Filippo Giovannelli e dello sponsor Luca Giannelli di Scramasax.

“Una dimostrazione ulteriore – ha detto l’assessore Vannucci - del contributo sempre più significativo dei privati e degli appassionati alla restituzione della bellezza originaria alle dotazioni del corteo. Un intervento che va nella direzione già intrapresa dall’Amministrazione comunale, per avere un parco costumi rinnovato, sempre più bello e all’altezza delle tradizioni fiorentine”.

“Sono molto contento di questo bellissimo restauro – ha detto il presidente Pierguidi - Tutto ciò che riguarda il corteo riguarda la nostra storia e ogni abbellimento è sintomo di grande attenzione, non solo da parte del Comune, ma anche di soggetti esterni molto legati alle tradizioni fiorentine come la casa editrice di Giannelli”.

I Quartieri di Firenze sono la suddivisione della città storica, quella compresa nell’ultima cerchia di mura cittadine realizzate da Arnolfo di Cambio nel 14° secolo. Ogni quartiere a sua volta è suddiviso in quattro Gonfaloni di Compagnia, ciascuno con un proprio simbolo. Per il Quartiere di Santa Maria Novella il gonfalone di quartiere è Sole d’oro in campo azzurro, i gonfaloni di compagnia sono Lion Bianco, Lion Rosso, Vipera, Unicorno. Per il Quartiere di San Giovanni il gonfalone di quartiere è la raffigurazione del Battistero in campo azzurro, i gonfaloni di compagnia sono Chiavi, Vaio, Drago Verde, Lion d’oro. Per il Quartiere di Santa Croce il gonfalone di quartiere è Croce d’oro in campo azzurro, i gonfaloni di compagnia sono Bue, Lion Nero, Ruote, Carro. Per il quartiere di Santo Spirito il gonfalone di quartiere è la colomba bianca simboleggiante la discesa dello Spirito Santo, in campo azzurro; i gonfaloni di compagnia sono Nicchio, Scala, Sferza, Drago.