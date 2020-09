Renzi e Calenda con il candidato a presidente regionale a Fucecchio

Domani c'è anche Maurizio Martina a Empoli

Firenze 13 settembre 2020 – Domani, lunedì 14 settembre, alle 17, in Piazza Giuseppe Montanelli a Fucecchio, Matteo Renzi e Carlo Calenda saranno protagonisti di un’iniziativa a favore di Eugenio Giani alla Presidenza della Regione Toscana. Sarà presente lo stesso Eugenio Giani.

Domani, lunedì 14 settembre, il già ministro Maurizio Martina sarà a Empoli per presentare il suo libro “Cibo sovrano. Le guerre alimentari globali al tempo del virus”. L’incontro si terrà alle 18 al circolo Arci di Santa Maria e parteciperanno Enrico Sostegni, candidato capolista al consiglio regionale del Partito democratico Empolese Valdelsa nel collegio Firenze 3, e Brenda Barnini, sindaco di Empoli. A moderare sarà la giornalista de La Nazione Francesca Cavini.

Bianca Anna Masoni alle 11 inaugurerà la panchina rossa a Limite sull’Arno, mentre Francesca Giannì alle 19 sarà al circolo Petrazzi per incontrare i cittadini. Si parlerà della direzione in cui sta andando il futuro del pianeta e cosa ci aspetta in tema di produzione agroalimentare, sostenibilità ed equità nella distribuzione delle risorse alimentari.

Il senatore Dario Parrini alle 21.15 sarà alla casa del popolo di Montelupo Fiorentino per parlare di referendum costituzionale

Alle 21.30 Francesca Giannì, Edoardo Cappelli e Bianca Anna Masoni, al circolo Arci case Nuove a Gambassi Terme parleranno di scuola, infrastrutture e lavoro.

Martedì 15 settembre Sostegni sarà al mercato di Montespertoli; Giannì alle 8.30 sarà al mercato di Gambassi poi si sposterà a quello di Montespertoli; Masoni sarà al mercato di Gambassi e poi si sposterà a visitare lo sportello Lilith presso la sede Auser di Gambassi.

Alle 21.30 alla casa del popolo di Sovigliana iniziativa sul terzo settore con Sostegni e Masoni.

Alle 21.15 al circolo Arci di Cortenuova a Empoli ospite l’assessore alla presidenza Vittorio Bugli, che intervistato dal giornalista de La Nazione Bruno Berti, traccerà un bilancio dell’ultima legislatura regionale, che lo ha visto tra i protagonisti principali. Bugli sarà poi mercoledì 16 settembre alle 21.30 al circolo Arci di Martignana, dove con il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini si confronteranno sul tema “La Toscana che non si ferma: dalle città ai borghi per trovare la qualità della vita”.