Renzi e Calenda a favore di Giani in Toscana

In vista della tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale per sostenere il candidato alla presidenza del Centrosinistra

Ieri pomeriggio a Fucecchio, in Piazza Montanelli, si è tenuto un appuntamento pubblico - in vista della tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale della Toscana - a cui hanno partecipato Carlo Calenda e Matteo Renzi, per sostenere la candidatura di Eugenio Giani.

Il leader di Italia Viva si è poi spostato a Ponte a Egola per un incontro alla sede del Consorzio Conciatori (evento a cui si riferiscono le immagini di Alessandro Zani). Ad accompagnarlo il senatore Francesco Bonifazi e il coordinatore pisano del partito Massimiliano Sonetti.

In serata a Pontassieve, in Piazza Boetani, nuovo appuntamento pubblico per il candidato alla presidenza della Regione Toscana.