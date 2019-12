Renzi: "Continuerò a esprimere le mie idee, che piaccia o no al Csm"

Il senatore fiorentino e fondatore di Italia Viva: "Se qualcuno pensa di tapparmi la bocca, sappia che ha sbagliato persona. Chi ha la coscienza pulita non ha paura di niente"

(DIRE) Roma, 5 dic. - "Leggete Il Riformista: vogliono farmi tacere. I membri togati del CSM mettono in discussione il diritto di un senatore di esprimere le proprie opinioni. Avendo io chiesto al procuratore di Firenze giustizia per la squallida - e reiterata - fuga di notizie e avendo sottolineato il rischio della ferita democratica, i giudici del CSM mettono in discussione addirittura il diritto di parola di un Senatore della Repubblica. Silenzio imbarazzato di quella parte della politica che tace per paura". Lo scrive su facebook Matteo Renzi. "Chi ha la coscienza pulita non ha paura di niente - aggiunge-. Continuerò a esprimere le mie idee che piaccia o no al CSM. E continuo ad aspettare che la giustizia prevalga sul giustizialismo, la politica prevalga sul populismo. Se qualcuno pensa di tapparmi la bocca, sappia che ha sbagliato persona. Prima reazione: appena atterro da Amsterdam vado in TV a Piazza Pulita. #AVisoAperto". (Vid/ Dire)