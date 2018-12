Remy Christmas 2018: a Firenze evento Special Olympics contro il bullismo

Sotto al Loggiato delle Gallerie degli Uffizi a Firenze

Tutto pronto a Firenze per l’edizione 2018 di Remy Christmas, la tradizionale sfida di Natale al remoergometro per gli Special Olympics di tutta Italia organizzata dalla Società Canottieri Firenze, con il patrocinio del Comune di Firenze e della Galleria degli Uffizi, assieme a Special Olympics Italia, sezione di Firenze.

Anche quest’anno l’evento si terrà il sabato prima di Natale, 22 dicembre, al pomeriggio a partire dalle ore 14 sotto il Loggiato degli Uffizi a Firenze – il tratto che dal fiume Arno porta a Piazza della Signoria – e vedrà protagonisti sia gli Special Olympics, gli atleti affetti da disabilità intellettiva, sia gli Allievi e i Cadetti delle società partecipanti, tutti desiderosi di misurarsi al remoergometro.

Remy Christmas, come nel 2017, è un evento con cui il club remiero biancorosso, assieme a Special Olympics Italia, sezione di Firenze, e a tutto il mondo del canottaggio vuole gridare NO AL BULLISMO, piaga sempre più dilagante nel mondo giovanile. Come sempre, tra una sfida e l’altra al remoergometro, previsti anche altri momenti di intrattenimento per gli Special presenti, come il lancio del panforte, antico gioco dei contadini fiorentini e senesi. All’evento, oltre a realtà toscane come la Canottieri Firenze padrona di casa, Canottieri San Miniato, Arno Pisa, IRIS Firenze Onlus, Cooperativa Polis Firenze e Casina Rossa Pontassieve, presenti anche società da Piemonte (SC Armida di Torino), Liguria (La Missione Sportiva di Sarzana e Velocior 1883 di La Spezia) e Lazio (CC Lazio di Roma). Tutti insieme per una kermesse remiera natalizia ormai consolidata nel calendario degli eventi riservati agli Special Olympics.