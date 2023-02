Remise en forme all'Italian Hospitality Collection Toscana

I primi mesi dell’anno, si sa, sono faticosi a livello mentale e fisico. La pausa natalizia sembra ormai un lontano ricordo e l’agenda del 2023 si fa già fitta di impegni. A tutto questo si aggiunge il cambio di stagione con l’arrivo della primavera che, nonostante porti con sé nuova luce e sensazioni piacevoli soprattutto per il nostro umore, si fa sentire sul nostro corpo con i sintomi classici come stanchezza e difficoltà a prendere sonno.

Per affrontare al meglio questa “trasformazione” e per aiutare il nostro corpo a ri-settarsi su un nuovo ritmo, quello che ci vuole è una pausa benessere che coinvolga il fisico e la mente. Le strutture termali del gruppo Italian Hospitality Collection offrono pacchetti e trattamenti per tutte le esigenze e fasce d’età. E se è vero che la salute passa per l’acqua (Salus per Aquam), elemento naturale che garantisce idratazione e purificazione, l’ideale è concedersi allora una coccola in una Spa che abbini al rilassamento dei circuiti termali le consulenze alimentari, secondo programmi studiati da equipe mediche.

Abbiamo selezionato 3 proposte dei resort termali del gruppo:

Fonteverde: il percorso purificante Total Green

Immerso tra le dolci colline della Val D’Orcia, a San Casciano dei Bagni, il resort Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat propone il nuovo programma Equilibrium Dieta Purificante Total Green, un percorso di 7 notti studiato per chi vuole riscoprire il benessere attraverso la natura e con un perfetto mix di educazione alimentare, trattamenti termali, tecniche anti-stress e attività fisica.

Il percorso, che include una visita con medical tutor e una consulenza dietologica, consiste in attività come movimento nella natura con passeggiate nella campagna toscana, nordic walking o scoperta delle piante officinali, dei loro benefici e la loro raccolta con l’antichissima pratica del foraging. Il benessere fisico e spirituale prosegue poi con sessioni di Hata e Power yoga, trattamenti Spa mirati e massaggi rilassanti. Grande attenzione va all’alimentazione.

“Green” in questo programma significa sostenibilità e bio-disponibilità che è fatta di stagionalità e prodotti biologici del territorio, ma anche di erbe officinali Toscane. Nei sette giorni della dieta si passa dalla giornata Equilibrium a quella purificante, quindi alla giornata energizzante e infine a quella riequilibrante e di mantenimento, senza dimenticare però il gusto.

Bagni di Pisa: il programma dedicato alle donne over 50

Il nostro corpo cambia. Ogni fase della vita porta con sé l’esigenza di cure e trattamenti mirati. Esiste un percorso benessere dedicato alle donne over 50 che vogliono ritrovare armonia e vigore: si chiama LADIES 50+ ed è il nuovo programma Equilibrium, la filosofia di benessere integrata di Italian Hospitality Collection, disponibile a Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa, a San Giuliano Terme.

Pensato per chi ha raggiunto il periodo della maturità e della consapevolezza più profonda, LADIES 50+ inizia sempre da una consulenza dietologica e diagnostica mirata con la dietista e il medico della struttura che forniscono un profilo personalizzato della cliente e consigli utili sul programma nutrizionale con dieta iposodica, ricca di vitamina K, antiossidanti, isoflavonoidi e calcio e anche la prescrizione di specifici integratori alimentari. Seguono trattamenti specifici, massaggi, attività fisica con personal trainer, sedute di mindfulness volti a ritrovare un nuovo equilibrio.

Anche in questo caso, per un risultato ottimale, è consigliato il soggiorno di 7 notti.

Grotta Giusti: il benessere parte dallo studio del DNA

Vivere più a lungo e in salute. È questo uno dei pilastri della filosofia e degli obiettivi di ricerca e innovazione di Grotta Giusti Thermal Spa Resort, a Monsummano Terme, noto anche per la grotta termale naturale più grande d’Europa. Qui è possibile provare La Dieta del DNA, un nuovissimo programma realizzato in linea con le ultime scoperte in tema di scienza dell’alimentazione, la nutri genomica, disciplina che studia il rapporto tra il genoma o DNA e la dieta, e la nutri genetica che si occupa dei meccanismi biologici con cui il DNA interagisce con le varie tipologie di alimenti.

Il punto di partenza è un’analisi ampia che studia le caratteristiche genetiche ed epigenetiche dell’individuo. L’indagine inizia con un semplice prelievo salivare non invasivo seguito dalla consegna dei risultati dopo circa quattro settimane. Il percorso prevede la valutazione del comportamento alimentare e l’analisi antropometrica considerati alla luce dei dati del test epigenetico per individuare i fattori che influenzano i vari metabolismi.

L’uso dell’acqua termale e della grotta termale potenziano l’effetto antinfiammatorio e detossinante della dieta e ne consolidano i risultati. I trattamenti drenanti e tonificanti, insieme alla specifica attività fisica, completano il programma.

Ogni percorso proposto nei resort termali di IHC ha obiettivi differenti, ma una linea comune: ritrovare l’armonia psico-fisica in un contesto unico al mondo, assicurato dagli alti standard di comfort degli hotel e dalla bellezza dei circostanti paesaggi toscani.