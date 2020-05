Regolarizzare migranti, Nardella sta con Bellanova

il sindaco di Firenze a La7: "Il Portogallo l'ha fatto con grande successo. Inutile girarci intorno, c'è molto lavoro sommerso e non solo legato all'immigrazione"

(DIRE) Firenze, 6 mag. - Sulla regolarizzazione dei migranti il sindaco di Firenze Dario Nardella si schiera con la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova: "Il Portogallo- spiega intervenendo a 'L'aria che tira', su La 7- l'ha fatto con grande successo. Credo che con una certa gradualità, anche l'Italia possa prendere in considerazione un caso del genere". Per il primo cittadino, infatti, "è inutile girarci intorno. Noi l'abbiamo visto con la distribuzione dei buoni spesa: c'è molto lavoro sommerso, non solo legato all'immigrazione". Per questo "è necessario che questo pezzo del Paese emerga, anche per motivi di salute, di sicurezza sanitaria". (Dig/ Dire