Regionali Toscana, lista comune Forza Italia-Udc

Firenze, 27 agosto - Alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre in Toscana, Forza Italia e Udc correranno con i loro simboli in un'unica lista, a sostegno del candidato governatore del centrodestra. Lo annunciano il segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella e il presidente e coordinatore unico dell'Udc toscano, Enrico Mencattini. "Forza Italia ed Unione di Centro fanno parte del Partito Popolare Europeo a cui si riferiscono molti partiti e movimenti europei democratici, cristiani, liberali collocati da sempre nel centrodestra al Parlamento Italiano - ricorda Stella - dove i due partiti rappresentano la componente liberale e popolare. Sono proprio questi i valori che intendiamo rafforzare nella coalizione di centrodestra, da qui nasce questo nostro accordo".

"Ci impegniamo a sostenere il centrodestra. Crediamo che la presenza dei partiti sia importante - sottolinea Mencattini - garantendo la rappresentanza di molteplici fasce di elettori che le liste civiche non possono garantire. Sosteniamo la necessità di sostenere interventi decisi per rilanciare economia, lavoro, sanità, sicurezza sociale e infrastrutture, tutti temi che sono stati trascurati e dimenticati dal Pd in questi anni, e che fanno restare indietro la nostra Regione. Presteremo la nostra particolare attenzione alla formazione scolastica e alle autonomie civili e religiose toscane. Insieme al centrodestra, affidiamo al segretario regionale di Forza Italia Marco Stella la guida di questa alleanza tra i nostri due partiti".