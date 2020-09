Regionali: il Ministro Gualtieri incontra gli elettori, con Simona Bonafè e i candidati

Mercoledì 9 settembre, Firenze, Fiesole ed Arezzo. Alle ore 18, nell'area verde Pollicino (via Aretina 34) a sostegno del candidato presidente Eugenio Giani. Il titolare delle Finanze arriverà alle 19. Insieme a lui ci sarà la Segretaria regionale del Partito Democratico Appuntamento mercoledì 9 settembre, dalle ore 18, presso l’area verde della gastronomia Pollicino (via Aretina 14, Il Girone).

Firenze, 7 settembre 2020– Mercoledì 9 settembre arriva in Toscana il ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri a sostegno della campagna elettorale del Partito Democratico per le elezioni regionali e per Eugenio Giani presidente.

Alle 17.30 Gualtieri salirà con Giani sul palco dell’”Auditorium al Duomo” di Firenze (via Cerretani 54/R) per l’iniziativa del PD dal titolo “L’economia della Toscana oltre l’emergenza Covid”, a cui sono stati invitati il mondo dell’economia e i sindacati.

Alle 19, Gualtieri e la segretaria regionale PD Simona Bonafè, si sposteranno a Fiesole per un incontro con i candidati del Partito Democratico al Consiglio regionale presso la località il Girone, area verde Pollicino.

Si parlerà delle proposte post emergenza Covid anche ad Arezzo, dove Gualtieri parteciperà alle 21 alla convention provinciale del PD presso il “Point Arezzo Park Hotel”.

L’incontro e il confronto, tra candidati ed elettori, pensando al futuro: sarà questo l’obiettivo dell’aperitivo con i cittadini che vede presenti il Ministro delle Finanze, Roberto Gualtieri, la Segreteria regionale del PD, Simona Bonafè, e i sei candidati del partito al collegio Firenze 2. Appuntamento nell’area verde della gastronomia Pollicino, al Girone (via Aretina 34), dalle ore 18. L’evento è organizzato dal circolo Fiesole Centro del Partito Democratico, in sostegno al candidato presidente alle prossime elezioni regionali del 20-21 settembre, Eugenio Giani.

Mario Setti, segretario PD Fiesole Centro, ha dichiarato: “Sarà un momento di ascolto delle necessità e delle preoccupazioni delle persone: questo avverrà nell’incontro con i candidati del Partito Democratico nel collegio Firenze 2 nelle prossime elezioni regionali. Alle 19 ci raggiungerà il Ministro dell’economia e delle Finanze Gualtieri, assieme alla segretaria regionale Bonafè, a simboleggiare l’impegno del Partito Democratico nella nostra Regione, con ascolto attento e partecipato. Fiesole si pone così al centro di una situazione nazionale difficile e complessa, riscoprendo il suo ruolo antico di luogo di incontro, confronto, sguardo al futuro.”

L’aperitivo inizierà già dalle ore 18: spazio al dialogo, alle richieste della cittadinanza ed alle risposte dei futuri decisori politici, in un momento delicato quanto importante per la città, la Regione e il Paese intero. Con le domande degli elettori si confronteranno da subito i sei candidati del Partito Democratico nel collegio Firenze 2, che coinvolge i territori dal Chianti fino alla Val di Sieve, comprendendo il Mugello e il Valdarno. Tra i candidati ci sono Massimiliano Pescini, già sindaco di San Casciano Val di Pesa, Fiammetta Capirossi, Consigliera in Regione Toscana, Cristiano Benucci, sindaco del comune di Reggello, Barbara Cagnacci, ex vicesindaca di Londa, Alessio Meloni, giovane Consigliere comunale di Palazzuolo sul Senio, e Annamaria Cariglia, candidata negli anni passati al Consiglio comunale di Firenze.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri detiene questa carica dal 5 settembre 2019, è deputato della Repubblica da marzo 2020. In passato ha ricoperto il ruolo di eurodeputato per il Partito Democratico dal 2009 al 2019.

Nell’area verde del ristorante Pollicino (via Aretina 34) ci sarà spazio per tutta la famiglia, per una serata di convivialità e buona cucina, giochi e divertimento per i più piccoli, anche con animazione. Gli incontri a tema politico del Partito Democratico Fiesole Centro continuano durante tutto il mese in avvicinamento alla data delle elezioni regionali.