Referendum 2020: propaganda elettorale "disciplinata"

Dal 24 febbraio il Comune di Firenze aprirà uno specifico ufficio

In occasione della consultazione referendaria del 29 marzo, da lunedì 24 febbraio sarà aperto l’Ufficio per la disciplina della propaganda elettorale in via Mannelli 119/i (3° piano scala a sinistra) presso la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità con orario lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.

L’ufficio sarà aperto per la presentazione delle domande per le riunioni di propaganda elettorale (comizi, gazebo, tavolini ecc.) che potranno essere presentate di persona o inviate tramite posta certificata all’indirizzo nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it tassativamente entro le ore 15 del mercoledì della settimana precedente a quella della data richiesta (da sabato al venerdì successivo). La modulistica è reperibile nella sezione elettorale sulla rete civica del Comune di Firenze. La campagna elettorale si aprirà il 28 febbraio e si concluderà il 27 marzo 2020.