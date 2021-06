Rapolano: musica, cultura, teatro e cinema sotto le stelle

Rapolano Terme. Musica, cultura, teatro e cinema sotto le stelle animeranno l’estate a Rapolano Terme, Serre di Rapolano e Armaiolo con un ricco calendario di eventi promossi dal Comune in collaborazione con le associazioni locali e con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, per la parte dedicata al teatro. Il cartellone prenderà il via venerdì 2 luglio a Serre di Rapolano con l’apertura di TVSpenta dal vivo - Edizione Limitata 2, rassegna di serate musicali live realizzate in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Pro Loco Serremaggio, Nippon Gases, Acquedotto del Fiora e alcune associazioni locali.

Gli appuntamenti estivi andranno avanti fino alla fine di agosto con numerose iniziative gratuite, a eccezione di alcuni spettacoli teatrali, e organizzate nel rispetto delle norme anti Covid-19, con obbligo di prenotazione su www.eventbrite.it oppure contattando il numero 327-3591333.

I primi appuntamenti del cartellone estivo. La rassegna TVSpenta dal vivo - Edizione Limitata 2, inaugurata con successo la scorsa estate in risposta alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, aprirà il cartellone rapolanese degli eventi estivi venerdì 2 e sabato 3 luglio, alle ore 21.15, nel Giardino degli Ortali a Serre di Rapolano, rispettivamente, con la musica elettronica di Elephantides, Alek Hidell e Gianpace e con il cantautorato di Marco Castello e Gigante.

Domenica 4 luglio la serata inizierà alle ore 18, ancora nel Giardino degli Ortali a Serre di Rapolano, in compagnia di Irene Lupi, artista visiva; Marco Masti, autore del romanzo “Resistere” dedicato alla Resistenza sul territorio rapolanese, e Vera Gheno, sociolinguista specializzata nella comunicazione digitale e docente universitaria. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la sezione Anpi di Rapolano Terme e proporrà la presentazione del laboratorio artistico curato da Irene Lupi sul tema della Resistenza e del romanzo di Marco Masti, mentre Vera Gheno coordinerà un talk sul tema della Resistenza fra storia e comunicazione verbale e digitale e sul suo impegno per un uso responsabile delle parole.

La serata continuerà alle ore 21 a Rapolano Terme, in Piazza del Teatro, con “Caro il mi’ Dante…

‘Un te n’avere a male!”, coni sonetti in vernacolo senese e le pillole infernali curate da Silvia Golini e Antonio Tasso. L’iniziativa, in omaggio ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, è promossa dal Centro Culturale La Piana in collaborazione con l’Associazione Filarmonico-Drammatica di Rapolano Terme e l’amministrazione comunale. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti e nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Informazioni. La rassegna TVSpenta dal vivo - Edizione Limitata 2 andrà avanti fino al 18 luglio con serate di blues, rock psichedelico, soul, un altro talk dedicato al tema del femminismo e della violenza di genere e una tavola rotonda sul tema della sostenibilità e del consumo consapevole. Per conoscere tutti gli appuntamenti, è possibile visitare il sito www.tvspenta.it, mentre per partecipare alle serate, con ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid-19, è richiesta la prenotazione su www.tvspenta.eventbrite.com. Per informazioni, è possibile contattare il numero 349-1843065 oppure scrivere a tvspenta@gmail.com.