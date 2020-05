Rampe del Poggi ‘spente’ per manutenzione

L’intervento è partito oggi e durerà 4, 5 giorni

Da oggi le Rampe del Poggi sono ‘spente’, ovvero non zampillano più, per lavori di manutenzione programmata. L’impianto idrico sarà rimesso in funzione al termine delle operazioni che dureranno 4, 5 giorni.

L’intervento consiste nella rimozione manuale degli infestanti anche con l’ausilio di cella aerea, nella pulizia dei filtri, nella rimozione di materiali galleggianti nelle vasche e nel controllo della funzionalità delle apparecchiature elettriche idrauliche ed elettroniche.