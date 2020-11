RaiUno: puntata di Linea Verde Life dedicata a Livorno

Sabato 14 novembre, alle ore 12.20. Tantissime sono state le registrazioni effettuate in vari luoghi della città

Livorno, 12 novembre 2020 –Andrà in onda sabato prossimo 14 novembre, alle ore 12.20 su RaiUno, la puntata di Linea Verde Life dedicata a Livorno.

A inizio ottobre, la redazione della Rai è stata per quasi una intera settimana impegnata nei sopralluoghi a Livorno, con le curatrici del programma Monica Callori di Vignale e Valeria Marrano, la regista Moira Anastagi e il responsabile della logistica Stefano Restuccia.

Successivamente è stata la volta della troupe, impegnata per un’altra settimana nelle riprese vere e proprie, con la presenza dei conduttori Marcello Masi e Daniela Ferolla, e la partecipazione di Federica De Denaro.

Tantissime sono state le registrazioni effettuate in vari luoghi della città, dalle Terme del Corallo al Mercato delle Vettovaglie, dalle opere del post-alluvione al porto, ai Fossi Medicei, alla Terrazza Mascagni.

Forse non tutto potrà trovare posto in un’ora di trasmissione, ma c’è grande attesa per vedere cosa ci proporrà la puntata, e sono già diverse centinaia i “mi piace” al post pubblicato poche ore fa sulla pagina facebook di Linea Verde RaiUno

(https://www.facebook.com/LineaVerdeRai1/photos/a.231407070248511/3397327526989767)

Questo il comunicato stampa della Rai con il quale viene promossa la puntata:

“Scoprire le città, raccontarne l’essenza, sottolineandone i pregi, le buone pratiche, gli sforzi per raggiungere l’obiettivo sostenibilità, ma anche la volontà di non perdere la propria cifra, perché ogni territorio è unico, e unica è la sua espressione.

Linea Verde Life arriva a Livorno, una città che della propria posizione sul mare, ha fatto la sua forza, trasformandola in carattere e opportunità. Un crocevia di popoli e culture che ha dato i natali a grandi artisti come Modigliani, Fattori, Caproni, un set cinematografico a cielo aperto che è prima di tutto un grande snodo portuale.

Sabato 14 novembre, Daniela Ferolla e Marcello Masi incontrano una città che ha voglia di raccontarsi: riconversione e stoccaggio di energia, tutela della biodiversità, resilienza urbana, e ancora valorizzazione e riqualificazione del patrimonio artistico e culturale, street art e tradizione.

Ampia pagina riservata alla tavola e al cibo di strada con ingredienti tipici della cucina labronica, protagonisti anche nella ricetta di Federica de Denaro.

Linea Verde Life da Livorno, sabato 14 novembre dalle 12:20 alle 13:25, su Rai1, con Marcello Masi, Daniela Ferolla e la partecipazione di Federica De Denaro”.