Rafaello Sheshi a Brescia nel sottoclou di Rigoldi VS Settoul

Il peso medio affronterà Francesco Alberti

L’allievo del Maestro Boncinelli combatterà il 25 Aprile nella riunione incentrata sul match europeo che si disputerà fra Rigoldi ed il francese Settoul. Sheshi si troverà di fronte Francesco Alberti, incontro previsto sulla distanza delle 6 riprese.

Sheshi, 6 vittorie,1 pareggio e nessuna sconfitta, è al quarto match dopo il suo rientro in Italia del Marzo del 2018. Per il peso medio si tratta di un test probante, come lo ha definito il suo Maestro, “Alberti è un buon tecnico, nel suo palmares ci sono 5 vittorie e 4 sconfitte, quest’ultime subite da ottimi pugili in crescita. Siamo contenti che arrivi questa occasione, Rafaello si è preparato molto bene, si allena da tre mesi ed arriverà a Brescia al peso di 72 chilogrammi, una forma fisica che lo rende scattante, come hanno dimostrato le sedute di guanti a cui si è sottoposto”.

Per tornare in breve all’Europeo Rigoldi VS Settoul, ricordiamo che il pugile italiano, già campione nazionale e dell'unione europea, ha conquistato il titolo continentale (EBU) in terra francese, contro Jeremi Parodi, al termine di un grande match. A Brescia Rigoldi se la vedrà con una vecchia conoscenza del pugilato italiano e fiorentino in particolare, infatti Settoul sconfisse nel dicembre del 2013 il nostro Rodrigo Bracco, che aveva all’angolo aveva il Maestro Boncinelli.