Radiologia Ospedale Santissima Annunziata: cede una porta schermata

Attivate subito le verifiche tecniche sulle altre porte. Controlli tuttora in corso

E’ in corso la verifica di tutte le porte schermate della Radiologia dell’ospedale Santissima Annunziata dove questa mattina una delle porte di protezione dai raggi x ha ceduto finendo su un pannello che ne ha bloccato la caduta, senza conseguenze né per i pazienti né per gli operatori. Come è stato appurato dai tecnici, si è trattato di un cedimento del perno che regola il meccanismo di chiusura e di apertura che tiene agganciata la porta all’architrave. Il perno è stato sostituito e la porta è al momento di nuovo funzionante. La direzione dell’ospedale è stata subito avvertita e prontamente ha avviato la procedura che si attiva in questi casi, con il sopralluogo mirato da parte dei tecnici nell’area interessata dal cedimento. Gli accertamenti sono tuttora in corso.