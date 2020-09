“Racconti a colori”, a Lucca 25 artisti per 25 racconti

Inaugurazione sabato 26 settembre ore 10 sala conferenze Villa Bottini

Le splendide sale della Villa Bottini accolgono i venticinque disegni originali ispirati ai venticinque racconti vincitori del Premio letterario “Racconti nella Rete” 2020, realizzati dagli studenti del Liceo Artistico “Passaglia” di Lucca. Ogni studente utilizza la propria tecnica ed il proprio stile interpretando un racconto tra i 25 vincitori del Premio. Le opere saranno esposte fino a domenica 4 ottobre. Inoltre sarà realizzato un catalogo della mostra.Partecipano ventotto studenti: Domiziana Papalini, Alessandra Marmo, Teresa Da Ros, Gaia Manfredini, Eleonora Bertozzi, Vittorio Passaglia, Anja Tomei, Diego Canini, Giulia Massai, Runa Runggatscher , Roberto Alterio, Veronica Bertei, Guenda Rossi, Giada Sfingi, Niccolò Lippi, Sofia Lunardi, Bianca Benedetti, Sara Novi, Aurora Gabellone, Filippo Pennacchi, Anna Masini, Meryem Bouallali, Sara Starace, Greta Mariotti, Alice Pacini, Elena Angelini, Nicol Betti, Caterina Matteoli.La giuria, composta dall’illustratore e umorista Lido Contemori, dal fotografo d’arte Stefano Giraldi e dal prof. Roberto Giorgetti, premierà i tre lavori migliori e consegnerà degli attestati agli studenti/artisti. In occasione dell’inaugurazione delle mostre è in programma un intervento musicale di alcuni allievi del liceo artistico musicale Passaglia di Lucca. Con la preziosa collaborazione di Unicoopfirenze e Isola Ritrovata. Sabato 26 settembre ore 11,30 FELLINI FOREVER - A cura di Stefano Giraldi“Il cinema è un meraviglioso giocattolo”, così rispondeva Federico Fellini a chi gli chiedeva cos’era il cinema per lui. E aveva ragione Fellini, perché il cinema è un nuovo e autentico strumento che accomuna nello stesso entusiasmo le platee di ogni paese, in una nuova avventura attraverso la quale il cinema si avvia a diventare una strabiliante arte comunicativa. Infatti, essa sa commuovere, divertire, fantasticare, essere drammatica. Il grande regista italiano Federico Fellini, di cui quest’anno ricorre il centesimo anniversario dalla nascita, nei suoi venti film, ludici, barocchi, a volte fantasiosi e divertenti, ha espresso con il suo linguaggio un’inedita immagine artistica e umana con l’esperienza e l’autorevolezza che gli sono state riconosciute. La rassegna letteraria LuccAutori e gli artisti partecipanti gli dedicano la mostra con la certezza e la consapevolezza che, nello spazio tra lo spazio, il Maestro stia finalmente girando il miglior film che avrebbe voluto fare: cioè il prossimo! (Stefano Giraldi)Gli artisti che partecipano alla mostra “Fellini Forever” sono: Dino Aloi Marco De Angelis, Lido Contemori, Sergio Staino, Massimo Cavezzali, Giuliano Rossetti, Massimo Presciutti, Mauro Pispoli, Alessandro Palex Prevosto, Milko Dalla Battista, Gianni Audisio, Bruno Latella, Caterina Aicardi, Bruno Cannucciari, Riccardo Ghiribelli, Gianni Oliveti, Massimo Cantini,Enrico Bandelli, Ramona Costantini Always, Angela Volpi, Gianni Dorigo, Andrea Pazienza, Lino di Lallo, Stefano Giraldi, Sara Bargiacchi, Cristina Sammarco. Le mostre saranno visitabili in occasione degli incontri letterari. Ingresso libero fino ad esaurimento posti seguendo le normative vigenti.

Il programma completo del festival LuccAutori nel sito www.raccontinellarete.it