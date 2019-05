Comunali/Europee: la campagna elettorale entra nel vivo con l'arrivo dei big

Fotografie di Alessandro Zani

Oggi in Toscana la Meloni, domani Salvini. I candidati a Sindaco di Firenze lunedì 6 maggio alla Certosa. Sala, Mancinelli e Nardella a confronto martedì 7 maggio

FOTOGRAFIE — Domani il Ministro Salvini sarà a Firenze, per un comizio elettorale in favore di Ubaldo Bocci, candidato sindaco del centrodestra a Firenze. Oggi il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni era in Toscana, con appuntamenti a Livorno, per un incontro con i cittadini e commercianti insieme al candidato sindaco di Fratelli d'Italia Andrea Romiti; a Pontedera insieme ai candidati sindaco di Fratelli d'Italia di Pontedera, Terricciola, Capannoli e Palaia e nel pomeriggio a Empoli, con i cittadini e commercianti insieme al candidato sindaco di Fratelli d'Italia Andrea Poggianti.

Sabato 4 maggio, dalle ore 18.00, ll Movimento 5 Stelle inaugura la sede elettorale di Firenze in via Baccio da Montelupo. Numerosi gli appuntamenti in Toscana di parlamentari 5 Stelle. Lunedì 6 maggio il Sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi sarà in visita a Livorno. Alle ore 12 arriverà al carcere delle Sughere accompagnato dal capo del DAP, Francesco Basentini, e sarà accolto dal Direttore del Carcere Carlo Mazzerbo, dal Garante dei Detenuti Giovanni De Peppo, dalla vicesindaca Stella Sorgente e dall’assessore Andrea Morini. La delegazione si sposterà in porto dove si imbarcherà nella motovedetta della Polizia Penitenziaria e con questa si recherà al carcere di Gorgona per una visita dedicata.

Lunedì 6 maggio SaveTheCity, l'associazione no profit fondata da un gruppo di professionisti e di imprenditori fiorentini che si pone come scopo sociale lo sviluppo e la realizzazione di progetti e di iniziative volte a migliorare la qualità della vita, ospiterà il confronto politico tra i nove candidati a sindaco di Firenze alle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio. Il dibattito inizierà alle 18,30 nella cornice della Certosa e seguirà un preciso regolamento (inviato ad ogni candidato): postazione personale all’americana, 1 minuto e 30 secondi massimo a risposta scandito da un countdown, possibilità di replica, domande sui principali temi di attualità che riguardano il capoluogo toscano. Il confronto sarà moderato da Andrea Vignolini di Lady Radio. I nove candidati saranno posizionati tramite criterio imparziale (sorteggio pubblico). Dopo la “politica”, si passerà al “gusto” con la pizza d’autore di Giovanni Santarpia, in un momento conviviale durante il quale i candidati, se vorranno, potranno relazionarsi con gli ospiti. Per ragioni organizzative e di sicurezza, l'evento è a numero chiuso (solo su prenotazione), ma al confronto sarà garantita ampia copertura mediatica, e sarà possibile seguire la diretta ascoltando Lady Radio: cosa succede in città FM 102.1 o guardando LADY RADIO TV sul CANALE 841 del digitale terrestre.

“Le città che siamo”, è il titolo dell’iniziativa che vedrà Giuseppe Sala, sindaco di Milano, Valeria Mancinelli, sindaca di Ancona, a confronto con Dario Nardella. Si svolgerà martedì 7 maggio alle ore 17 nel giardino del circolo Sms di Rifredi (via Vittorio Emanuele II 303), di fronte alla fermata della tramvia – all’interno in caso di pioggia.

Domani sabato 4 maggio Dario Nardella parteciperà all’inaugurazione del comitato Pd in via di Novoli alle ore 17. Oggi è stato inaugurato ieri il Comitato elettorale in via del Pollaiolo 126. La lista dei candidati al Q4 è capeggiata da Ilaria Tesi, vicepresidente uscente, seguono Gabriella Belluci, Marco Burgassi, Anna Calò, Antonella Cecconi, Nicolò Cei, Andrea Conticini, Anna Dolfi, Eleonora Ferrigno, Marcello Gusso, Tommaso Lastrucci, Andrea Morandi, Cristiano Nesti, Ginevra Niccolucci, Andrea Perini, Gabriella Pucci.

L’eurodeputato Nicola Danti è il più attivo tra gli esponenti del Partito Democratico e il terzo a livello nazionale dietro il presidente del Parlamento Tajani ed il vice presidente Castaldo (M5S). E’ quanto emerge da MepRanking, la principale classifica indipendente sulle attività dei membri del Parlamento europeo. La “pagella” considera la legislatura 2014-2019 e tiene conto di tutte le attività svolte in questi cinque anni. Danti, capogruppo dei Socialisti e Democratici in commissione Mercato interno e attualmente in corsa per il suo secondo mandato, è anche il 43° deputato più attivo di tutta l’aula di Strasburgo. «Fa piacere vedere riconosciuto il lavoro svolto, al di là delle classifiche», ha commentato l’europarlamentare toscano. «In questi anni ho cercato di portare le istanze dei nostri territori ai tavoli europei, difendendo il Made in Italy e rafforzando la tutela dei consumatori europei. Adesso è il momento di portare avanti questo impegno anche nella prossima legislatura».

Alessandra Nardini, Consigliera Regionale e candidata del PD alle Elezioni Europee del 26 maggio, ha inaugurato oggi a Cascina il suo Comitato elettorale, presso la sede del Coordinamento comunale del PD cascinese in Piazza Caduti per la Libertà. Insieme alla candidata pisana anche il Vicepresidente della Regione Lazio Massimiliano Smeriglio, anche lui candidato all'Europarlamento.

Domani a Fucecchio, dalle ore 8,45 alle ore 13 presso la postazione ubicata nell'area antistante l'entrata del supermercato Coop di via di Fucecchiello, nei pressi del passaggio pedonale davanti al distributore dei carrelli, raccolta firme per la proposta di legge della Lega di introdurre la castrazione chimica per pedofili e stupratori. Sarà presente, tra gli altri, Marco Cordone (Capolista Lega per Salvini Premier alle Comunali di Fucecchio e Segretario locale del Carroccio).