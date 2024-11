Quasi 3,2 milioni di euro per la rinascita di undici scuole toscane

Quasi 3,2 milioni di euro per riqualificare o costruire nuove scuole e palestre scolastiche, per metterle in sicurezza, per interventi di efficientamento energetico.

Sono i fondi stanziati dalla Regione attraverso alcuni atti approvati nelle ultime settimane.

Per la precisione, le risorse ammontano a 3.178.934 euro, di cui 2.720.450 euro provenienti dal fondo per “interventi indifferibili e urgenti” e poco più di 458 mila euro attinti da quello a sostegno degli enti locali che fanno fronte all’incremento dei costi per l’edilizia scolastica.

Nel complesso gli immobili che beneficeranno dei contributi regionali recentemente impegnati sono undici e si trovano nelle province di Arezzo, Lucca, Pistoia, Pisa, Grosseto Siena, e nella Città Metropolitana di Firenze.

Tra i finanziamenti più consistenti, i 700 mila euro destinati alla realizzazione del nuovo edificio della scuola secondaria di primo grado del Comune di Fauglia (Pi), gli oltre 688mila euro per la ristrutturazione e l’adeguamento statico della scuola “G. Chini” di Montecatini Terme e i circa 516 mila euro per i lavori strutturali e il ripristino della scuola “Diaz” di Scansano (Gr). Messi a disposizione anche 315mila euro per la scuola primaria “Amicia” di Margine Coperta, nel Comune di Massa e Cozzile (Pt), e oltre 176 mila euro per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado “Buonarroti” nel Comune di Sansepolcro (Ar).

Finanziati anche la costruzione della nuova palestra della scuola primaria Italo Calvino di Pontassieve, nella Città Metropolitana di Firenze, per oltre 108 mila euro, e i lavori di adeguamento igienico-sanitario e impiantistico della scuola dell’infanzia di Montefollonico a Torrita di Siena, per 114 mila euro.

“Prosegue l’impegno prioritario della Regione verso gli interventi di edilizia scolastica – spiega il presidente Eugenio Giani”. “La scuola – prosegue il presidente - svolge una funzione primaria per la crescita delle nostre comunità e per questo, anche se la Regione sul fronte dell’edilizia non ha competenze dirette ma solo complementare, compiamo volentieri una precisa scelta politica perché crediamo che l’istruzione pubblica sia fondamentale”. “Inoltre – conclude Giani – questi interventi riguardano spesso i centri più piccoli e questo significa sostenere lo sviluppo di quell’idea di Toscana diffusa che cresce tutta insieme su cui stiamo spendendo con convinzione molte energie”.

Esprime soddisfazione anche l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini. “Dedicare risorse alla scuola – osserva - non è mai un costo ma un investimento sul presente e sul futuro delle giovani generazioni e dei territori”. “Investire sulla scuola pubblica, in questo caso sull'edilizia scolastica – aggiunge – è una chiara scelta politica in controtendenza rispetto a quello che purtroppo sta accadendo a livello nazionale”. “La scuola – conclude – è motore di emancipazione sociale dove la qualità degli spazi di apprendimento incide anche sulla qualità della didattica e per questo scuole accoglienti, sicure, innovative, inclusive e più sostenibili dal punto di vista ambientale sono per noi una priorità. Rivolgo un ringraziamento a tutte le Amministrazioni che sono impegnate nel riqualificare il patrimonio edilizio delle scuole del loro territorio”.

Gli interventi finanziati

Interventi urgenti e indifferibili

- Montecatini Terme (Pt) – Scuola secondaria di 1° grado “G. Chini” – euro 688.450,00- Massa e Cozzile (Pt) - Scuola Primaria “Amicizia” di Margine Coperta – euro 314.716,20- San Quirico d’Orcia (Si) - Opere di completamento all’intervento di miglioramento sismico della Scuola Secondaria di primo grado di Via Delle Scuole – euro 63.673,00- Torrita di Siena (Si) - lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie ed impiantistiche della Scuola dell’Infanzia di Montefollonico – euro 114.165,00- Scansano (Gr) - Lavori strutturali e opere complementari per ripristino funzionale strutture e risoluzione difetto costruttivo scuola Via Diaz – euro 516.474,00- Scarlino (Gr) - Costruzione della palestra a servizio del plesso scolastico di Scarlino Scalo – II lotto: completamento corpo spogliatoio – euro 323.000,00- Fauglia (Pi) - Nuovo edificio Scuola Secondaria Comune di Fauglia – euro 700.000

Fondo per sostenere gli enti locali rispetto all’incremento dei costi in Edilizia Scolastica

- Sansepolcro (Ar) - Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola Secondaria di primo grado “Buonarroti” – euro 176.577,00- Barga (Lu) - Completamento adeguamento sismico mediante delocalizzazione della scuola elementare con annessa palestra in Fornaci di Barga - 4' Lotto - Realizzazione mensa e collegamenti – euro 38.950,92- Reggello (Fi) - Costruzione nuova scuola mediante sostituzione di edifici presso la scuola elementare “Masaccio” – euro 134.555,63- Pontassieve (Fi) - Nuova costruzione di palestra a servizio scuola primaria Italo Calvino – euro 108.372,06.