Quartiere 4: ripavimentate le palestre di tre scuole

Questa mattina sopralluogo degli assessori Funaro e Guccione alla Martin Luther King, alla Bechi e all'Ambrosoli

Sono terminati i lavori di ripavimentazione delle palestre di tre scuole primarie del Quartiere 4. Questa mattina il sopralluogo dell'assessore all'educazione Sara Funaro e dell'assessore allo sport Cosimo Guccione alla Martin Luther King in viale le Canova, alla Bechi in via Bugiardini e all'Ambrosoli in via di Mantignano.

Con la prima fase dell'intervento (eseguito nel periodo estivo, subito dopo la fine dell'anno scolastico) è stata rimossa la vecchia pavimentazione in linoleum o il vecchio parquet e sono state installate le lamine antiumidità. Subito dopo è stata stesa quella nuova: per Martin Luther King e l'Ambrosoli è stato scelto il parquet, per la Bechi il Pvc sportivo, materiale omogeneo antisdrucciolevole.

“Palestre rinnovate che i bambini potranno sfruttare appieno - ha dichiarato l'assessore Funaro - e dove potranno divertirsi e fare in tutta sicurezza attività motoria, che fa loro tanto bene e che è parte fondamentale del programma educativo”.

"Un intervento importante - ha sottolineato l'assessore Guccione - che consentirà un migliore utilizzo delle strutture, in modo da favorire l’attività sportiva dei bambini in orario scolastico e dalla società sportive in orario extrascolastico”.

L'investimento complessivo è di 160mila euro stanziati della precedente giunta.