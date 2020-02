​Quanto conviene investire nel Forex

Le operazioni e gli investimenti che si fanno sulle coppie di valute sono sempre più popolari

Quello del Forex Trading è un mercato in costante sviluppo, grazie all’appeal legato alle continue novità che lo contraddistinguono. Per capire di cosa stiamo parlando sarà innanzitutto utile fare mente locale sul funzionamento di questo mercato. Qui gli scambi avvengono tra diverse valute, a coppie: ad esempio Euro/Dollaro. Quello del ‘foreign exchange market’ per quanto riguarda le transazioni può essere definito il mercato più grande del pianeta. Al suo interno avvengono scambi tra imprese multinazionali, governi e banche centrali ma non solo: ecco spiegato il motivo per il quale ogni giorno l’attività che avviene in ambito Forex supera i 4mila miliardi di dollari. Non si tratta di una moda passeggera, stiamo parlando di un sistema particolarmente apprezzato dal pubblico degli investitori: il numero di persone pronte a scommettere sulle coppie di valute non accenna infatti a diminuire e, anzi, nei prossimi anni salirà esponenzialmente. Abbiamo parlato di coppie di valute, ma come si ‘incontrano’ i mercati? Facciamo l’esempio del vino toscano che vienga esportato in Canada: l’azienda importatrice - per pagare quella italiana - concluderà l’operazione con uno scambio CAD/EUR (Dollaro canadese/Euro).

E’ questo l’incontro, che rende i mercati complementari. Il Forex Trading Online in particolare, che sfrutta le potenzialità del web, si caratterizza per un accesso trasversale, pensato anche per chi decida di costruire con esso un ‘reddito extra’. Rispetto ad altri e differenti asset finanziari, può essere definito particolarmente conveniente. Occorre innanzitutto tenere presente che non ci sono orari da rispettare, il mercato del Forex Trading Online è quasi sempre aperto e lo stesso non si può invece dire in merito al mercato azionario. Stiamo parlando di un vantaggio enorme per i trader: gli scambi sono possibili h24 e cinque giorni su sette, dunque il guadagno è ottenibile pure in piena notte mentre altri poli finanziari come Borsa Italiani ancora sono chiusi.

Studio e analisi sono l’Abc del successo

I particolari e continui movimenti che compie il mercato del Forex non sono mai casuali: derivano da una serie di variabili che si intrecciano. Per esempio occorrerà fare sempre mente locale sui fatti di cronaca internazionale e di politica economica legati alle banche centrali: sono il campanello d’allarme che potrà anticipare oscillazioni anche molto forti. Il concetto di ‘leggibilità’ applicato a questo asset si concretizza nella possibilità di capire e interpretare l’ambito di riferimento attraverso una fase di studio approfondita di elementi chiave. Resta inteso che, ad ogni modo, le previsioni restano tali: potrebbero verificarsi come no, anche questo è un tema da non sottovalutare. Prima del boom legato al trading online, a dedicarsi al Forex trading erano essenzialmente solo banche centrali e grandi società finanziarie: quando internet è divenuto un fenomeno di massa e si è diffuso in modo capillare, questa ‘egemonia’ è caduta e si sono aperte le porte della compravendita di valute anche da parte dei piccoli investitori. Ormai bastano davvero pochi clic, ma l’abilità di ottenere un guadagno arriva solo col tempo. Questo mercato internazionale si caratterizza anche per il fatto di non possedere una sede ufficiale: ciascuno scambio avviene attraverso un fitto intreccio di reti informatiche, che coinvolgono trader di tutto il globo. E’ preferibile scegliere il Forex rispetto ad altri mercati anche per la grande liquidità che lo caratterizza: quello delle valute è infatti il più liquido di tutti. Indubbiamente ciò configura un importante vantaggio per l’operato dei broker (e quindi per i trader). Questo fatto genera poi le perfette condizioni che consentono agli ordini di essere evasi in modo perfetto: ciascuno di essi potrà essere completato all’istante, poiché qualcuno che sia disposto a realizzare lo scambio c’è sempre.

Decidere di dedicarsi al Forex Trading Online, al quale i piccoli investitori possono accedere sempre più facilmente, presenta vantaggi ma anche pericoli importanti. Ottenere un guadagno può essere molto più complesso di quanto sembri inizialmente ed è fondamentale fare sempre attenzione alle frodi e truffe, specialmente quando ci si avvicina per la prima volta a questa realtà, come viene suggerito da CFTC.ORG.

Ciò non toglie che le soddisfazioni che può offrire siano tante e le occasioni di investimento (oltre che di profitto) quotidiane. Il consiglio è quello di compiere sempre un passo per volta, senza pensare di poter investire a caso: la strategia e l’analisi sono decisivi per evitare di subire forti perdite. E in questo senso la conoscenza dei rischi è essenziale.