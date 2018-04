Proiezioni del lungometraggio di Tonino Zangardi sulla vita del grande pilota il 23 e 24 aprile all’UCI Campi Bisenzio. Proiezioni il 23 aprile all’UCI Firenze

Il 23 e 24 aprile alle 20:00 nelle multisale del Circuito UCI Cinemas arriva Quando Corre Nuvolari, il lungometraggio diretto da Tonino Zangardi che sviscera la vita professionale e privata del grande pilota. Il docu-film, distribuito da Zenit Distribution, è volutamente in bianco e nero ed è valorizzato dalla raffinata fotografia di Gianluca Gallucci. Nel cast spiccano Brutius Selby, attore teatrale italo-britannico, nei panni di Tazio Nuvolari, Linda Messerklinger, la moglie di Tazio, Alessandro Haber, il "nonno" ed Edoardo Purgatori nel ruolo di Achille Varzi.

Nel 1948 Tazio corre una 1000 miglia che le rende una leggenda. Oltre cinquantenne, conduce la gara in testa fino a pochi chilometri dal traguardo, tradito dalla sua Ferrari 166 SC che lo abbandona definitivamente dopo aver perso il cofano del motore a Gualdo Tadino. È proprio con quest’oggetto recuperato a suo tempo da un bambino, e nascosto per anni nel casolare del nonno Mario, parte la nostra storia. La storia di Mario che viaggia verso Mantova per riportare il cofano nella città dove il Campione è vissuto fino alla sua morte, raccontando a suo nipote la grande storia di Tazio Nuvolari: il grande amore con Carolina, i suoi amici/nemici come Achille Varzi, il suo rapporto con Enzo Ferrari, l’amante segreta, l’incontro con Padre Pio e le tragedie che la morte gli ha riservato. Un lungo flashback pieno di emozioni e poesia fuori dalle corse in una storia inedita.

Tra le multisala UCI che proietteranno Quando Corre Nuvolari il 23 e 24 aprile alle 20:00 UCI Campi Bisenzio (FI). Tra quelle che lo proietteranno il 23 aprile allo stesso orario UCI Firenze. Il costo del biglietto è pari all’intero e al ridotto festivo.