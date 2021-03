"Costa San Giorgio: quattro mezzi e quattro camion Alia al giorno posson bastare?"

ph archivio

SPC: "La conferma dell'assurda situazione che si sta venendo a creare per l'ex Vittorio Veneto, con una servitù di passaggio richiesta alla Soprintendenza da parte del Comune di Firenze per conto della Ponte Vecchio S.p.a."



"Costa San Giorgio è da tempo (giustamente) al centro di una forte indignazione cittadina. La sottrazione di un pezzo di città così importante, a favore del turismo di lusso, è la dimostrazione di quanto poco voglia cambiare chi governa la città, denunciando magari chi è impegnato a opporsi a quella che giudichiamo una svendita del nostro territorio. A conferma delle informazioni di cui si è discusso nei mesi scorsi abbiamo verificato come il Comune di Firenze si sia rivolto alla Soprintendenza per conto della Ponte Vecchio S.p.a. per ottenere una servitù di passaggio nell'area di Forte Belvedere". Così Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune e Giorgio Ridolfi e Francesco Torrigiani - Sinistra Progetto Comune Quartiere 1.

"Non solo - proseguono - l'ex Scuola di Sanità Militare Vittorio Veneto sarà riservata a poche (abbienti) persone, ma per permettere le loro esperienze esclusive si chiede di costituire un passaggio esclusivo per merci e rifiuti. Fasce orarie limitate, si intende. L'importante è permettere le attività turistico-ricettive che si immaginano nell'area. 4 mezzi al giorno dalle 06.00 alle 08.00 per le forniture e 4 camion ALIA al giorno dalle 07.00 alle 10.00 (e ci chiediamo, con quali criteri di differenziazione?). Abbiamo bisogno di tutto questo? Abbiamo bisogno dell'ennesima area per il lusso dei privati a carico della cittadinanza? Abbiamo bisogno di risolvere i problemi logistici dei privati con una servitù di passaggio che minaccia l'integrità del nostro territorio? La risposta è no. Che la Giunta ne prenda atto".