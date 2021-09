Puliamo il Mondo 2021: venerdì, sabato e domenica tante iniziative

La campagna internazionale di Legambiente di Puliamo il mondo si svolge dal 24 al 26 settembre in tutta Italia con l’obiettivo di tenere il pianeta più pulito e sensibilizzare sull’emergenza rifiuti.

Cittadini che si impegnano a fare la differenza. Responsabilità e cittadinanza attiva sono al centro di una nuova iniziativa che mira a diffondere la cultura del rispetto per l’ambiente. Arriva nella sua versione autunnale la 29^ edizione, l’iniziativa di sensibilizzazione declinata nel territorio per realizzare e condividere con la comunità una giornata di pulizia straordinaria.

La campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente con il patrocinio di Comune di Firenze e Regione Toscana torna domenica 26 settembre a Firenze. L’appuntamento è alle 10 in lungarno del Tempio (all’incrocio con via del Ghirlandaio lato Arno), dove i partecipanti si ritroveranno con guanti, rastrelli, ramazze e sacconi per una mattinata all’insegna del volontariato ambientale. All’iniziativa sarà presente l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re.

“Un’occasione per fare rete con le tantissime città italiane aderenti alla campagna e promuovere la cultura ambientale tra i cittadini - ha detto l’assessore Del Re -. Un modo per vivere i nostri lungarni e le nostre aree verdi urbane portando un messaggio di rispetto del territorio e di diffusione di buone pratiche ambientali con il contributo di tutti. L’appello a tutti i cittadini è non solo a partecipare alla giornata di volontariato ambientale ma a rispettare tutti i giorni gli argini e il fiume”.

“Momenti come questo sono il risultato di mobilitazioni dal basso che puntano a promuovere valori imprescindibili per le sfide dell’oggi. - ha evidenziato la vicesindaca Alessia Bettini – Sono la dimostrazione di un’importante protagonismo civico che sta prendendo piede e che vogliamo e dobbiamo intercettare per collaborare fattivamente verso obiettivi non più rimandabili come la tutela dell’ambiente. La cittadinanza attiva è fondamentale anche per mantenere decoro e bellezza perché tutti quanti dobbiamo rispettare e preservare le nostre città”.

A San Casciano l’evento clean up si svolgerà sabato 25 settembre dalle ore 9.30 nel capoluogo e nelle frazioni, è il volontariato ambientale, mosso dalla necessità di rispettare e tenere pulito l’ambiente in cui si vive. I rifiuti raccolti saranno rimossi nelle ore successive dal gestore del servizio Alia, avvertito dalla Pro Loco. Per partecipare è necessario prenotarsi (334.1641836) e occorre dotarsi di guanti, mascherine e dei necessari dispositivi di protezione. L’organizzazione consiglia di indossare un abbigliamento sportivo. Info e preno: proloco.sancascianovp@gmail.com.

L’iniziativa ruota intorno alla collaborazione di piccole squadre di cittadini che si attiveranno, ciascuna, nel proprio luogo di residenza, nel rispetto delle misure anticovid vigenti. Molte le aree interessate dall’iniziativa ambientale tra cui Cerbaia, San Pancrazio, Mercatale, Montefiridolfi, Spedaletto, La Romola, oltre al capoluogo. Per l’intera mattinata i cittadini sono chiamati a ripulire spazi urbani, aree verdi e a rimuovere rifiuti di ogni genere, con il supporto delle associazioni di volontariato La Racchetta e Protezione civile. L’escursione ambientale è coordinata da Stefano Mori.

La compagnia di assicurazioni Axa organizza la giornata annuale dedicata ai temi della responsabilità sociale d’impresa "AXA week for Good 2021". A livello globale, sabato 25 settembre tanti agenti e collaboratori saranno coinvolti nell’attività di raccolta rifiuti in area pubblica, o in spazi sportivi.

L'agenzia generale di Empoli Barucci e Novelli Assicurazioni ha deciso di aderire all'iniziativa di AXA. L'appuntamento è alle ore 10:00 di sabato 25 settembre, nel parco giochi di via XI Febbraio a Empoli, con annessa area sgambatura cani. Sarà presente l'Assessore all'Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini. Ai partecipanti verrà consegnato l'“AXA Week for Good Kit” (Maglietta in tessuto tecnico AXA Cuori in Azione, Gym Sac, Guanti, Sacchi immondizia - uno per la raccolta della plastica, uno per l’indifferenziata). Le foto dell'attività verranno condivise sui social con l'hashtag #AXAweekforGood, per promuovere i temi della responsabilità sociale.

A Prato la Onlus Plastic Free ODV organizza un'iniziativa che prevede la raccolta di rifiuti lungo gli argini del fiume Bisenzio fino al Ponte Datini, domenica 26 settembre. L'incontro con i partecipanti sarà all'Anfiteatro Dorval Vannini di Santa Lucia alle 10. Ci sarà la registrazione dei partecipanti e la consegna dei materiali (guanti, sacchetti) e dopo la presentazione dell'associazione e la spiegazione dell’evento con indicazione dei luoghi da ripulire partirà la raccolta, circa due ore, e il ritrovo al termine dell'iniziativa sarà nei punti di ritiro definiti.

Per il diciottesimo anno a Pistoia si svolgerà l'iniziativa Puliamo il Mondo promossa da Legambiente in collaborazione con il Comune di Pistoia. Dopo l'edizione online dello scorso anno attraverso i canali social a causa dell'emergenza sanitaria, quest'anno si torna in presenza nel rispetto delle regole anti-Covi 19.

Venerdì 24 settembre dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 alle scuole elementari Galileo Galilei i bambini muniti di guanti, sacchetto e cappellino puliranno le aree intorno alla scuola raccogliendo i rifiuti. Sabato 25 settembre dalle 8 alle 12 saranno coinvolti, invece, i ragazzi della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci: anche loro contribuiranno a tenere pulito nelle aree vicine al loro istituto. Sempre sabato 25 settembre i protagonisti saranno gli studenti delle scuole superiori: i giovani dell'istituto tecnico Fedi – Fermi, dalle 9 alle 12 nell'aula Magna, parteciperanno alla discussione sulla tematica dell'impatto ambientale dell'abbigliamento attraverso un divertente e innovativo workshop dal titolo “Fuga da Modaland” coordinato da Silena Baino, responsabile sezione giovani di Legambiente nazionale.

A partire dalle ore 15 studenti e cittadini (l'iniziativa è aperta a tutti) parteciperanno alla pulizia della zona intorno all'istituto Fedi – Fermi. Per gli interessati basta presentarsi in via Panconi nei pressi della scuola a partire dalle ore 15.

Gli aspiranti volontari ambientali potranno ritirare il kit (sacchetti, guanti e cappellino) per raccogliere i rifiuti in via Panconi (davanti alla pasticceria) nei pressi dell'istituto Fedi-Fermi dove sarà presente un banchetto di Puliamo il Mondo dalle 12 alle 13 e a partire dalle ore 15.