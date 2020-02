Publiacqua: venerdì 7 febbraio poca acqua in zona Galluzzo

Per lavori sulla rete idrica dalle 9 circa abbassamenti di pressione in paese ed erogazione sospesa in via Accursio, via Vecchia di Pozzolatico e via Nuova di Pozzolatico

Publiacqua informa i cittadini del Comune di Firenze che, a causa di lavori sulla rete idrica, dalle ore 9.00 di venerdì 7 febbraio si verificheranno abbassamenti di pressione in località Galluzzo, mentre sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Accursio, via Vecchia di Pozzolatico e via Nuova di Pozzolatico.

La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità tra la tarda mattinata ed il primissimo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà effettuato il primo giorno utile successivo.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro.