LITHIO - Deejay

Il duo musicale di Montecatini torna a cantare in inglese

Esce oggi "Deejay", il nuovo singolo dei Lithio, che anticipa il quinto album Revolution. Dopo i riscontri più che positivi di "No One Writes to the Colonel" nelle due versioni russa e italiana il duo di Montecatini torna a cantare in inglese.

Il videoclip diretto da Gabriele Villa è stato girato al 1950 American Diner di Calenzano, al Viper Theatre di Firenze e nei giardini delle Terme della stessa Montecatini.