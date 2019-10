Partito Socialista Italiano: sabato 5 ottobre a Firenze il Congresso regionale

Si terrà (ore 10) all'Hotel Albani, alla presenza di numerosi autorevoli esponenti di partiti e movimenti

Tempo di Congresso Regionale per il Partito Socialista Italiano. L'appuntamento è a Firenze sabato 5 ottobre (inizio ore 10.00 - Hotel Albani, via Fiume 12).

Il Congresso, come ricorda Angelo Zubbani presidente Psi Toscana, si tiene in un momento particolarmente interessante e complesso per il quadro politico regionale e nazionale che registra importanti novità nel quadro del centro sinistra.

Attesa al Congresso la presenza di autorevoli esponenti dei partiti e dei movimenti toscani, utile a delineare un quadro aggiornato della politica regionale.