La Regione finanzia altri 109 progetti per imprese agricole

Programma di sviluppo rurale: proroga dei bandi aperti fino ad aprile 2020

E’ di 8 milioni di euro il nuovo stanziamento deciso dalla giunta regionale su proposta dell’assessore all’agricoltura, Marco Remaschi, per permettere il finanziamento di altri 109 progetti di investimento nelle imprese agricole e forestali.

“Si tratta – spiega Remaschi – di progetti che non avevamo avuto modo di finanziare per mancanza di fondi sufficienti. Sono investimenti importanti per lo sviluppo della nostra agricoltura e delle imprese del settore. Vi sono infatti compresi anche quelli destinati all’utilizzo di fonti da energie rinnovabili e alla gestione della risorsa idrica, oltre che gli investimenti da parte degli enti pubblici per realizzare le infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e forestali. Siamo quindi felici di poter destinare queste importanti risorse che derivano da fondi aggiuntivi e da economie maturate su quattro bandi del nostro Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020”.

In sintesi si tratta di 2 milioni di euro per lo scorrimento del bando della sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” per l’annualità 2016, che ricomprende il tipo di operazione 4.1.1 per il “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende

agricole” e il tipo di operazione 4.1.5 destinata ad “Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole”. Ulteriori 2,244 milioni di euro servono per lo scorrimento della graduatoria del bando del tipo di operazione 4.1.4 “Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole” per l’annualità 2018. E con questo ulteriore stanziamento si arriva allo scorrimento totale della graduatoria, cioè tutti i progetti ammessi saranno finanziati. Oltre 2 milioni di euro consentiranno invece lo scorrimento della graduatoria del bando della sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” per l’annualità 2016. E anche con questa cifra aggiuntiva si arriverà a soddisfare tutte le domande ammissibili ancora in graduatoria. Infine 1,8 milioni andranno per lo scorrimento della graduatoria del bando del tipo di operazione 4.3.2 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali” per l’annualità 2019.

A causa dell'emegenza Covid-19, è stata approvata la decisione di Giunta regionale 41 del 9 marzo 2020 che proroga ad aprile 2020 le scadenze dei bandi del Programma di sviluppo rurale attualmente aperti. Sono dunque riprogrammate al 30 aprile 2020 le scadenze dei seguenti bandi:

- bando pacchetto giovani 2019;

- bando sottomisura 8.3 (danni da calamità naturali nel settore forestale);

- bando sottomisura 8.6 (sostegno agli investimenti nella filiera forestale).

La stessa decisione rimanda anche l'uscita dei bandi del Psr Feasr 2014-2020 previsti nel primo semestre 2020.