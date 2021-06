Lavoro: prospettive nel mondo digitale per i giovani

Ad Arezzo Global Business Innovation, Chimera Informatica e Serin Informatica si uniscono in un fronte comune mettendosi al servizio dei giovani per formare i piloti della “IBM i” del futuro.

Il progetto è realizzato da tre aziende informatiche mosse dalla convinzione che mantenere e coltivare certe conoscenze all’interno del territorio aretino sia cruciale per lo sviluppo e la crescita del tessuto imprenditoriale locale.

Metteranno in campo i loro migliori mentor, che divulgheranno i loro 40 anni di lavoro ed esperienza in un corso di formazione gratuito finalizzato alla prospettiva di assunzione dei partecipanti.

Una sfida che lanciano per colmare i vuoti lavorativi dovuti ai gap generazionali e per impedire che giovani e brillanti talenti aretini possano essere impiegati all’estero.

Il corso si svolgerà a settembre ad Arezzo, ed accoglierà 18 selezionati che con 60 ore di formazione gratuita, verranno istruiti con la certezza di avere una concreta possibilità di assunzione tra le mani. Proprio così, i migliori partecipanti riceveranno una vera e propria proposta di lavoro e verranno introdotti all’interno di realtà informatiche stimolanti, giovani e creative, in grado di valorizzarne il potenziale e la crescita.

Il percorso formativo si rivolge a persone con un’età compresa tra i 18 e 35 anni con una forte passione per l’informatica e i computer, le quali, in seguito ad una preselezione, potranno accedere al progetto di formazione. Non si tratta dei soliti corsi promossi da improvvisati guru informatici che promettono gloria e fortuna,ma di consolidate aziende del territorio che garantiscono formazione ed assunzioni. Invia il tuo curriculum entro il 31 luglio 2021 al seguente indirizzo email marketing@globalb.it