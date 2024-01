Prosperius–Villa Cherubini: al via la composizione negoziata

Firenze, 24-1-2024 - È stata accolta la procedura di composizione negoziata per “Prosperius – Villa Cherubini”. Si tratta di un passaggio importante che conferisce solidità al processo di riorganizzazione dell’azienda avviato negli ultimi mesi. L’esperto indipendente nominato è Enrico Terzani.

“Consideriamo particolarmente significativo e confortante che il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze abbia accettato l’incarico - commenta la dirigenza di Prosperius - Villa Cherubini, che prosegue. - Si tratta di un elemento che conferma la credibilità del percorso già intrapreso grazie al supporto di un team di consulenti quali, come advisor legale, lo studio Tombari D’Angelo, nelle persone del Prof. Avv. Umberto Tombari e del Prof. Avv. Francesco D’Angelo, e come Advisor finanziario R&P nelle persone di Franco e Federico Rabitti.”

La composizione negoziata opererà sugli aspetti economico-finanziari, mentre l’attività assistenziale prosegue con la sua naturale regolarità. L’intento della proprietà di “Prosperius – Villa Cherubini” è duplice: recuperare efficienza senza mai perdere di vista la cura e la centralità dei pazienti, sempre garantendo loro gli altissimi livelli di eccellenza sanitaria che hanno sempre contraddistinto la struttura, dalla diagnostica alla chirurgia, dalla degenza alla riabilitazione. “A dipendenti, personale amministrativo e sanitario, infermieri e medici, specialisti e chirurghi - conclude la dirigenza - l’azienda rivolge ancora una volta un sentito ringraziamento.”

"La crisi d'impresa di Prosperius Villa Cherubini deve essere affrontata al più presto con le organizzazioni sindacali al tavolo di unità di crisi della Regione Toscana, con la presenza della USL toscana centro con la quale sono in essere le convenzioni per l'esercizio di servizi pubblici, così da ristabilire oltre ad un equilibrio finanziario soprattutto standard minimi condivisi di assistenza e rilanciare un serio piano industriale che metta al centro la qualità del lavoro e dei servizi. Prosperius Villa Cherubini non può sottrarsi al confronto in questa fase così delicata. I lavoratori non vanno solo ringraziati ma messi nelle condizioni di lavorare in modo migliore” affermano però da Filcams, FP, Nidil Cgil Firenze.