Prorogato il codice giallo per vento forte fino a domani alle 12

Prosegue l’allerta vento a Firenze. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze comunica che il rischio vento è prorogato fino a domani domenica 7 novembre 2021 per le aree Arno-Firenze, Valdarno Inferiore, Valdelsa-Valdera, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Mugello-Val di Sieve. Si consiglia di prestare attenzione durante le attività all'aperto.

Su Firenze stato prorogato il codice giallo per rischio vento forte fino a domani domenica 7 novembre alle ore 12. Lo stabilisce il nuovo bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale. L'allerta riguarda, oltre Firenze, anche i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Avviso meteo di codice giallo, per pioggia e rischio idrogeologico sulle costa da Livorno all’Argentario, isole comprese, e vento sulla Toscana interna, esclusa Lunigiana, Garfagnana e Romagna Toscana.

La sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso a mezzogiorno e mezzo di oggi un avviso di vigilanza per peggioramento delle condizioni meteo attese dalla sera di sabato 6 novembre, a partire dai settori sud-orientali della regione con precipitazioni diffuse sulle zone meridionali (localmente a carattere di rovescio o temporale), sparse o isolate altrove. Cumulati medi fino a significativi sulla parte meridionale del grossetano e del senese. Cumulati medi e massimi non significativi altrove. Domenica invece sono attese precipitazioni diffuse sulle zone meridionali e costiere centro-meridionali, isolate altrove. Possibili isolati temporali, più probabili sull’arcipelago, grossetano e parte meridionale delle province di Livorno e Pisa, anche di forte intensità e con possibili forti colpi di vento e grandinate.

Il grecale soffierà oggi su gran parte della regione e fino a domani mattina sulle pianure settentrionali, la costa centro-meridionale e zone limitrofe. Si prevede oggi mare localmente molto mosso sull'arcipelago e omani, domenica, anche sull'Argentario.