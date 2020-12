"Priorità alla Scuola", manifestazione a Firenze sabato 5 dicembre. Hanno aderito Bundu e Palagi di SPC

“La scuola è una priorità.

Lo ripetono in continuazione le istituzioni, copiando il nome che si è voluto dare l’importante movimento di Priorità alla Scuola, che ha una rilevanza nazionale ma a cui Firenze ha saputo dare un contributo dal momento della sua formazione.

Il 5 dicembre 2020 – annunciano i consiglieri di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu – si torna a manifestare, questa volta in piazza Duomo, alle 15.00, davanti al Palazzo della Regione Toscana. La scuola non è la DAD, la scuola è a scuola: questo il titolo dell'appuntamento, a cui saremo presenti come gruppo consiliare di Sinistra Progetto Comune.

Le generiche dichiarazioni della politica sono davvero fastidiose. Decenni di tagli all’istruzione pubblica negano la funzione che la Costituzione riconosce a questo ambito. Inutile ascoltare se poi non si agisce in modo conseguente.

C’è chi prova a banalizzare la protesta. Come Priorità alla Scuola non abbiamo negato la grave situazione pandemica che segna il Paese. Crediamo però che non ci sia la giusta attenzione a un settore che non rientra tra quelli ritenuti essenziali per il sistema economico (in modo miope, perché la scuola è anche lavoro, oltre a influire sulle vite delle famiglie di lavoratrici e lavoratori).

Lunedì presenteremo un question time – concludono Palagi e Bundu – che tocca proprio il tema della scuola, con riferimento in particolare al nodo del trasporto pubblico locale in vista delle ipotizzate riaperture degli istituti.

Intanto ci diamo l'appuntamento - e lo diamo a tutta la cittadinanza - per sabato 5 dicembre alle 15.00 in piazza Duomo, nel rispetto di tutte le norme previste per evitare il diffondersi di SARS-CoV-2”.