Bagno a Ripoli si veste di verde, torna la grande festa dell’olio “novo”. Sabato 14 e domenica 15 novembre appuntamento con la 28ª edizione di PrimOlio, la mostra mercato dedicata all’olio extravergine Toscano IGP di Bagno a Ripoli. Due giornate da gustare all’insegna dell’olio appena franto, della qualità delle produzioni locali e della cultura agricola, con un programma ricco di appuntamenti pensato per coinvolgere appassionati, famiglie, curiosi e visitatori di tutte le età.

La manifestazione, organizzata dal Comune, è stata presentata stamani in Regione Toscana alla presenza del presidente Eugenio Giani, del sindaco ripolese Francesco Pignotti, dell’assessora comunale allo Sviluppo economico Paola Nocentini, di Dario Nardella, europarlamentare e coordinatore del gruppo S&D nella Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento Europeo e del presidente del Consorzio dell’olio Toscano IGP Fabrizio Filippi.

A tu per tu con i produttori, tra fettunta e sentori Il cuore della manifestazione saranno i giardini Silvano “Nano” Campeggi ai Ponti e via Roma, nel centro della frazione capoluogo, che per tutto il weekend si trasformeranno in una grande vetrina delle eccellenze del territorio. Circa cinquanta produttori saranno a disposizione del pubblico per far conoscere, degustare e acquistare l’extravergine di nuova frangitura, con la possibilità di incontrare direttamente chi lo produce, scoprire le caratteristiche delle diverse cultivar e conoscere il lavoro che si cela dietro ogni bottiglia. Parola d’ordine: fettunta. I produttori presenti a PrimOlio parteciperanno come da tradizione al concorso Gocciola d’oro, che elegge ogni anno i migliori extra vergine selezionati da una giuria di sommelier esperti, in seguito ad analisi fisico-chimiche in laboratorio e degustazioni sensoriali.

A tavola con gli chef, drink al Bar Agricolo Accanto agli stand dell’olio, non mancherà un’ampia area food con piatti e ricette espresse preparate dagli chef del territorio per esaltare profumi e sapori dell’olio nuovo. Torna il Bar Agricolo, dove la mixology incontrerà il mondo dell’olivo con cocktail a base di oro verde.

Commercio, artigianato, mercato contadino Tra i Ponti e via Roma, banchi del mercato contadino con tanti prodotti dell’orto a Km zero. E poi associazioni di volontariato, scuole, i maestri artigiani di CNA con ArTour e i negozianti del CCN Le Botteghe di Via Roma, per una manifestazione che unisce agricoltura, commercio, artigianato e volontariato, valorizzando a 360 gradi il tessuto economico e sociale di Bagno a Ripoli.

L’olio è cultura, laboratori e contaminazioni allo spazio Orcio Per il secondo anno torna a PrimOlio lo spazio Orcio, la rassegna dedicata all’approfondimento e alla conoscenza dell’olio, delle sue molteplici declinazioni e del patrimonio storico, ambientale e produttivo legato alla sua coltivazione. In calendario attività interattive dedicate al mondo dell’olivo, installazioni e postazioni esperienziali pensate per avvicinare il pubblico alla raccolta delle olive, agli strumenti del mestiere e agli usi dell’olio e dei suoi derivati. E poi talk per conoscere i produttori, incontri con esperti e associazioni di categoria dedicati a sostenibilità, economia circolare e identità del territorio. Grande attenzione ai bambini, con laboratori e attività per avvicinare i più piccoli e le famiglie alla filiera locale, creando consapevolezza destinata a influenzare le scelte future.

PrimOlio “by night”, con aperitivi e Dj set Tra le novità di quest’anno, apertura “by night” nella giornata di sabato, con aperitivo dalle 18, stand aperti fino alle 20 e poi musica fino a mezzanotte, per vivere PrimOlio anche dopo il tramonto, occasione di incontro e convivialità per le nuove generazioni e non solo.

Sabato inaugurazione con Wikipedro Gli stand di PrimOlio apriranno sabato 14 novembre alle ore 10. L’inaugurazione ufficiale è in programma alle ore 11, alla presenza delle istituzioni. Alle ore 13 un ospite speciale, l’influencer fiorentino Wikipedro, premierà il vincitore del video contest “Amo Bagno a Ripoli” con il primo Ripolino d’oro, riconoscimento pensato dalla Pro Loco per Bagno a Ripoli per celebrare il legame con il territorio e la capacità di raccontarne luoghi, storie e bellezze.

Le iniziative del sabato Nel pomeriggio di sabato 14, lo spazio Orcio proporrà diversi momenti di approfondimento. Alle 15 si parlerà di educazione alimentare e del rapporto tra mensa scolastica, comunità e agricoltura locale con l’incontro “Comunità del cibo” a cura di Siaf, la società di refezione del Comune. Dalle 15.40 alle 16.40 appuntamento dedicato alle Gualchiere di Remole, a cura dell’associazione l’Arca. Dalle 16.50 alle 17.20, “Lombricoil”, progetto presentato da CIA Agricoltori Italiani che trasforma gli scarti della lavorazione delle olive in fertilizzante naturale grazie ai lombrichi. Dalle 17.30 alle 18 presentazione del progetto R-accolti, a cura della Cooperativa agricola Frantoio del Parco, che coniuga produzione biologica, tutela della biodiversità e inclusione sociale. Dalle 18 aperitivo danzante e musica.

Piccoli amanti dell’olio crescono Sabato e domenica, dalle 10.30 alle 12, si terrà il laboratorio di cucina “Pasticciando insieme con Irene” (per bambini dai 4 anni in su, prenotazione obbligatoria al 3925282350). Domenica mattina, alle 10, previste letture per bambini. Alle 15 musica protagonista con l’esibizione degli studenti delle classi seconde della scuola media Redi.

Passeggiata tra gli olivi Domenica 15 novembre tutti in cammino a PrimOlio con il trekking in collina organizzato dal Gruppo Trekking Bagno a Ripoli. Il ritrovo è alle 9.30 allo stand del Gruppo. L’escursione, gratuita e con prenotazione obbligatoria (info@trekkingbagnoaripoli.it), si snoderà con un percorso ad anello di circa 10 chilometri lungo il circuito “Borghi e colline” toccando terrazze coltivate, torri, chiese e casali e coniugando paesaggio, natura e storia. Dislivello 350 metri, durata quattro ore, difficoltà E (escursionistico), necessarie scarpe con suola scolpita, bastoncini consigliati.

La rete dei partner PrimOlio 2026 è organizzato e promosso dal Comune di Bagno a Ripoli con il fondamentale sostegno del main sponsor Bottega Fiorentina Srl, in partnership con Conglomerati Spa, Consorzio dell’olio Toscano IGP, Ermanno Scervino, Publiacqua Spa, Tripel Due Srl, Dega Solution Srl, con il supporto di Li Zuti Azienda Agricola, Istituto Farmaceutico Toscano, Zangarelli Serramenti Srl, Jolly Caffè Spa, e il contributo di Lions Club Bagno a Ripoli.

“Primolio - dichiara il presidente della Regione Eugenio Giani è una festa non solo per i ripolesi, ma per tutti i toscani ed è ormai una delle manifestazioni più importanti di promozione dell'olio. L'olio è elemento distintivo di Firenze e della Toscana, penso ai Sepolcri del Foscolo e ai suoi versi sulle colline toscane popolate di case e di oliveti. Ecco, questa spettacolarità degli oliveti unita alla straordinaria qualità del nostro olio disegna in maniera fondamentale il carattere di questa terra. E Primolio di Bagno a Ripoli è diventata una delle rassegne, sotto questo aspetto, più indicative e più forti per promuovere l'intera immagine dell'olio della Toscana”.

“PrimOlio non è solo una fiera, una mostra mercato dove comprare un prodotto buono, di grande qualità ed eccellenza come l’olio Toscano IGP di Bagno a Ripoli. È un luogo per conoscere chi, con il suo lavoro quotidiano, custodisce il territorio, tiene vive le nostre colline e rappresenta un patrimonio economico, ambientale e culturale che va trasmesso alle nuove generazioni – afferma il sindaco Francesco Pignotti –. Per questo voglio ringraziare chi ci aiuta a rendere PrimOlio sempre più grande. Aziende agricole, ristoratori, associazioni, scuole, commercianti, artigiani, volontari e tutti i partner che supportando l’amministrazione fanno crescere una manifestazione che appartiene a tutta la comunità”.

“Con PrimOlio – aggiunge l’assessora allo Sviluppo economico e all’Agricoltura Paola Nocentini - raccontiamo tutto ciò che c’è dietro l’olio nuovo. Saperi, tradizioni, innovazione, sostenibilità e passione. Un ringraziamento a tutti i partner e ai protagonisti del territorio che hanno scelto di partecipare e contribuire a questa nuova edizione”.

“Primolio è un’occasione importante per valorizzare una delle grandi eccellenze del Made in Italy, oggi sempre più sotto pressione. In Toscana il raccolto si annuncia di altissima qualità, con buone prospettive anche sulle quantità, mentre nel resto d’Italia, soprattutto al Sud, la situazione è preoccupante. Serve una strategia nazionale seria e ambiziosa: l’attuale piano olivicolo è insufficiente. Dobbiamo sostenere le produzioni di eccellenza, come l’olio toscano, e tutelare quelle destinate a un mercato più ampio, a partire dal Mezzogiorno” afferma l’europarlamentare PD-S&D Dario Nardella.

“Non possiamo permettere che il valore del nostro olio sia compromesso da miscele che ne confondono l’origine. Il Made in Tuscany deve essere 100% toscano e l’olio venduto come 100% italiano va tutelato dalle miscelazioni con oli stranieri, spesso meno costosi. Difendere il nostro olio significa difendere qualità, identità e lavoro. Servono controlli rigorosi, trasparenza sull’origine e strategie commerciali efficaci. Non bastano le dichiarazioni di principio, servono scelte concrete” conclude Nardella.