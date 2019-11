Primo soccorso omeopatico: una guida

L'ha scritta il dottor Elio Giovanni Rossi e sarà presentata venerdì 8 novembre alla Libreria Giunti al Punto di via Mazzoni 27 a Prato

6 novembre 2019 – Una guida per il primo soccorso omeopatico, l’ha scritta il dottor Elio Giovanni Rossi, medico omeopata e specialista in malattie infettive, e la presentano gli Studi Medici Galilei con una iniziativa firmata Sistema Salute, la rete pratese che raccoglie 6 centri medici, e ospitata dalla Libreria Giunti al Punto di via Mazzoni 27 a Prato.

Venerdì 8 novembre alle 18 il volume sarà presentato dall’autore, mentre la dottoressa Francesca Raffaelli introdurrà l’incontro presentando Co’nMe, il polo per la medicina complementare che integra specialisti e discipline anche della medicina classica, inaugurato pochi mesi fa presso gli Studi Medici Galilei e di cui fa parte come agopuntrice, insieme al dottor Rossi e ad altri specialisti.

Il volume Primo soccorso omeopatico raccoglie dieci anni di rubriche de L’altra medicina dell’inserto Salute del quotidiano La Repubblica. Edito da Tecniche Nuove nella collana Natura & Salute, il libro è frutto dell’esperienza clinica pluridecennale dell’autore e offre una panoramica completa dei principali rimedi omeopatici con cui affrontare i più comuni problemi di salute.

Il centro di medicina Co’nMe fa dialogare medici e professionisti attraverso un percorso di qualità, fondato su protocolli operativi che affrontano il paziente nella sua interezza fisica e psicologica, offrendo sia le prestazioni tradizionali che quelle complementari necessarie alla diagnosi e alla terapia.