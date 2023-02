Primarie PD 2023: alle 20.00 chiusi i seggi elettorali

Sono terminate alle 20.00 le attività di voto delle primarie del Partito democratico per scegliere il nuovo segretario nazionale e della toscana. I candidati per la segretaria nazionale sono Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Per la segreteria regionale i candidati sono Emiliano Fossi e Valentina Mercanti, che ha votato al seggio San Vito di Lucca Est.

Alle 12.00 nella federazione PD Empolese Valdelsa avevano votato 2.172 persone. Oltre 500 i volontari che mobilitati per garantire le operazioni di voto.