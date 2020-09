Prima Assicurazioni e Acf Fiorentina ancora insieme

La tech company sarà back shirt company anche per la stagione 2020/2021

Prima Assicurazioni e ACF Fiorentina rinnovano con soddisfazione l’accordo di sponsorship per la stagione calcistica 2020-21. Oltre al viola come colore sociale, infatti, la tech company specializzata in polizze auto, moto e furgoni - che a luglio ha superato gli 800 mila clienti attivi – condivide con la storica società calcistica di Firenze valori come la passione per lo sport, ma anche l’impegno, l’amore per la competizione leale e la professionalità. Prima Assicurazioni sarà dunque back-shirt sponsor della Fiorentina anche per la prossima stagione sulla nuova divisa da gioco firmata da Robe di Kappa, pronta a sostenere la rosa della prima squadra maschile in tutte le competizioni ufficiali.

Prima Assicurazioni ha scelto la Fiorentina a partire dallo scorso anno per stare ancora più vicina ai propri clienti e promuovere il proprio brand con il grande pubblico italiano degli appassionati di calcio. Il logo Prima.it, oltre che apparire sulle divise da gioco del Club nella posizione riservata al back-shirt sponsor, sotto il numero di maglia, sarà su tutti gli strumenti di visibilità presenti allo Stadio Franchi e sui canali ufficiali della Fiorentina.

Inoltre l’accordo prevede l’attivazione di speciali promozioni dedicate ai tifosi viola, attraverso il circuito di membership e loyalty InViola, e ai clienti di Prima Assicurazioni. Infine la Fiorentina e la tech company uniranno le forze per iniziative di responsabilità sociale nel territorio toscano.

“Siamo estremamente felici – commenta la Chief Marketing Officer di Prima Assicurazioni, Anna Sanfilippo –di proseguire il nostro cammino insieme con una società storica e importante come la ACF Fiorentina, che condivide con noi anche gli stessi colori sociali. Ma oltre il Viola c’è di più: passione, impegno, eccellenza e professionalità. Queste caratteristiche, che condividiamo, ci hanno convinti a proseguire insieme verso nuovi traguardi. Siamo certi che la Viola si farà valere nella nuova stagione di Serie A: abbiamo toccato con mano

in questo primo anno insieme la passione, la tenacia e la determinazione della società, la stessa che Prima Assicurazioni mette in tutte le proprie attività per garantire al cliente un’esperienza superiore nell’acquisto e nella gestione della polizza assicurativa”.

“Il proseguimento di questa partnership – sottolinea Joe Barone, Direttore Generale della Fiorentina – dimostra come Prima Assicurazioni e Fiorentina abbiano condiviso e raggiunto obiettivi concreti di crescita e performance e che guardino al futuro puntando sempre all’eccellenza. Abbiamo al nostro fianco uno dei più innovativi attori dell’Insurtech, con il quale vogliamo continuare a dare vita a una partnership innovativa, in linea con le nostre strategie".