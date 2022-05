Prevenzione HIV/HCV: test gratuiti tra il 16 e il 23 maggio in città

Torna la Spring European HIV/HCV Testing Week dal 16 al 23 maggio 2022, tornano le iniziative per effettuare test gratuiti, grazie all’impegno di tante realtà attive nel settore in città.

“Un impegno che si rinnova grazie alle tante realtà in prima linea su questo fronte: con loro da tempo lavoriamo in un tavolo comunale dedicato proprio a prevenzione e contrasto HIV, con l’obiettivo di fare rete e programmare al meglio le attività. – sottolinea Mimma Dardano, consigliera speciale del sindaco per corretti stili di vita - Il 30 novembre 2019 la città di Firenze è entrata nella rete delle città ‘Fast Track City’, coalizione che raccoglie oltre 300 città di tutto il mondo, le cui amministrazioni si impegnano a favorire il raggiungimento degli obiettivi ONU per la sconfitta dell’AIDS entro il 2030.

Un’adesione che si traduce in iniziative concrete in sinergia con tutte le realtà che già si occupavano di questa tematica, che sono molte. Come Comune il nostro sforzo è sempre quello di fare rete e di unire gli sforzi su una problematica importante. Si parla poco ancora troppo poco di HIV, del fatto che un sieropositivo in terapia stabile non è infettante, di come si continui ogni anno a scoprire nuovi casi di questa infezione a trasmissione sessuale: dobbiamo lavorare molto con azioni di sensibilizzazione soprattutto tra i giovani, senza paura dello stigma sociale che ha spesso caratterizzato la prevenzione”.

Ecco l’elenco degli appuntamenti promossi dalle realtà che fanno parte del tavolo comunale di coordinamento per la lotta all’HIV, ovvero LILA Toscana, Fondazione Solidarietà Caritas Onlus, Associazione Niccolò Stenone, CAT Cooperativa Sociale, CNCA, Ireos Comunità Queer, MEDU, Arcigay Firenze. Sarà possibile svolgere un semplice test gratuito per effettuare la ricerca di anticorpi specifici HIV e epatite C:

presso l’Ambulatorio Stenone, in via del Leone 35, nei giorni 16, 17, 18, 19 e 20 maggio dalle 15.00 alle 17.00, presso il Polo Universitario Novoli nei giorni 19 e 20 maggio dalle 14.00 alle 18.00 con il contributo di Fondazione CR Firenze, al Centro Java di piazza Salvemini il 17 maggio dalle 17 alle 20, al parco delle Cascine in piazzale Kennedy (pressi passerella) il 23 maggio dalle 15 alle 20, al circolo Arci Novoli, via di Novoli, 9/R, il 18 maggio dalle 16 alle 20, presso la sede Arcigay Firenze, via di Novoli 9/r il 18 maggio dalle 17 alle 20.

Arcigay Firenze Altre Sponde ha inoltre promosso una campagna di divulgazione sui temi della salute sessuale e di testing gratuito HIV/HCV, realizzata dal Collettivo Conigli Bianchi, dal titolo “La salute sessuale è un'avventura, inizia ad esplorarla con un test”.

“Arcigay Firenze mette al centro della sua azione il benessere dell'intera cittadinanza.” ha detto Mauro Scopelliti, Presidente di Arcigay Firenze “Passando attraverso l'informazione e il contrasto alle discriminazioni, cerchiamo di produrre un cambiamento positivo nella società attuale, senza demandare il compito alle nuove generazioni.

Il nostro è un progetto con un messaggio alternativo che - grazie ad una grafica accattivante e un po’ esplicita - punta ad attirare l’attenzione del pubblico giovane e LGBTQIA+, che secondo gli ultimi dati del 2020 è la fascia più a rischio. Attirare l'attenzione, strappando un sorriso, è la strategia vincente per prendere con serietà, ma al tempo stesso leggerezza, un argomento ancora molto stigmatizzante. Informazione e consapevolezza sono al centro della nostra azione e il nostro impegno su questi temi porta avanti in parallelo anche una formazione continua grazie al progetto nazionale Healthy Peers che vede il nostro Segretario, Licio Vessi, referente formazione regionale del progetto che coinvolge nelle attività tutte le Arcigay della Toscana insieme a Lila, per formare nuovi volontari e volontarie al servizio della prevenzione”.