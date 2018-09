Presentazione del giocatore Afriyie Acquah.

facebook

Ruolo centrocampista. Provenienza Torino Calcio. E' di nazionalità ghanese.

E' un giocatore veloce e forte fisicamente e riesce ad esprimersi in tutte le zone del centrocampo. Come regista effettua buoni lanci, riesce molto bene a rallentare il gioco avversario inserendosi nell'area avversaria.Le sue squadre del passato sono state: Palermo, Parma, Hoffenheim, Sampdoria, Torino, il suo presente l'Empoli Calcio, pare a titolo definitivo con opzione per un'altra stagione, presumo in base ai risultati che consentirebbero all'Empoli di rimanere in serie A. Ha disputato 165 partite in serie A e 29 nella nazionale ghanese

Mi scuso con chi volesse avere più informazioni in merito alla conferenza stampa che ha avuto luogo stamani mattina allo stadio Carlo Castellani (oltre che con la testata), ma essendo i giornalisti convocati alle 12.15, e dal momento che alle 12.50 ancora eravamo in attesa, per miei ulteriori impegni, ho dovuto abbandonare la sala stampa Antonio Bassi dello stadio "Carlo Castellani". Quindi non rimane che consultare il sito istituzionale dell'Empoli dove si possono trovare tutte le informazioni.