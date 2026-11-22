FIESOLE, 5 NOVEMBRE 2026 – È Lucia Visonà la vincitrice della XXXV edizione del Premio Fiesole Narrativa Under 40, promosso dal Comune di Fiesole, con il romanzo “Il cuoco giapponese” (Einaudi). La giuria l’ha scelta fra i tre finalisti, tra cui anche Alessia Castellini con “La Malarema” (Edizioni Piemme) e Laura Nicchiarelli con “Marea” (66THAND2ND).

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 21 novembre 2026, alle ore 17:00, a Fiesole, presso la Sala del Basolato (Piazza Mino 24), e sarà seguita dall’incontro con i vincitori. Con Lucia Visonà verranno premiati anche i vincitori dei premi speciali, dedicati a chi si è distinto nella diffusione della cultura:• Gaia Nanni che con il suo costante impegno professionale riesce a illuminare con leggerezza e originalità il mondo del disagio e non solo;• Alessandro Lattanzi, dirigente dell’Istituto Comprensivo “E.

Balducci” di Fiesole e Vaglia, per il progetto “Libri in viaggio”, un’originale iniziativa di promozione della lettura nelle scuole d’Italia;• Nicoletta Verna: per la duplice veste di scopritrice di talenti letterari e autrice in proprio;• Olschki Editore: per i 140 anni della straordinaria attività di un editore unico nel panorama italiano;• Omar Rashid: per la capacità di coniugare ricerca artistica e innovazione tecnologica, esplorando nuove forme di racconto fra cinema, teatro e realtà virtuale.

La giuria, presieduta da Franco Cesati, è composta da Caterina Briganti, Silvia Gigli, Marcello Mancini, Gloria Manghetti, Fulvio Paloscia, Lorella Romagnoli e Francesco Tei.

Il Premio Fiesole Narrativa è fra i più importanti riconoscimenti letterari italiani dedicati alla narrativa under 40 ed è stato assegnato, nel corso degli anni, ad autori che si sono poi affermati come Sandro Veronesi, Paolo Giordano, Roberto Cotroneo, Silvia Ballestra, Pietro Grossi, Paolo Sorrentino, Ascanio Celestini, Chiara Valerio e Nadia Terranova. Lo scorso anno il premio è andato a Giulia Lombezzi con “L’estate che ho ucciso mio nonno”.

“Mi complimento con Lucia Visonà per questo importante riconoscimento e ringrazio la giuria per il lavoro svolto – ha dichiarato il sindaco di Fiesole, Cristina Scaletti –. Il Premio Fiesole Narrativa Under 40 è un appuntamento a cui la nostra comunità è molto affezionata e che, edizione dopo edizione, conferma la sua capacità di far emergere nuove voci della letteratura italiana. Quest’anno la rosa dei premi speciali è particolarmente variegata e racconta storie di impegno e determinazione nell’ambito della cultura: la scuola che educa alla lettura, l’editoria che nutre la memoria, la scrittura che guarda al disagio, la ricerca artistica che esplora nuove forme di narrazione”.Il premio Fiesole Narrativa Under 40 è organizzato in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Fiesole e la Fondazione Primo Conti ETS.