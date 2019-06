Premio Boccaccio 2019: Guarnieri, Aciman, Stefanelli, i vincitori della XXXVIII edizione

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 14 settembre a Certaldo Alto

Sono stati annunciati venerdì 14 giugno, nella suggestiva cornice dell’Abbazia di San Michele Arcangelo a Badia di Passignano, in anteprima assoluta, i vincitori della XXXVIII edizione del Premio Letterario Giovanni Boccaccio 2019, per ciascuna delle tre sezioni previste: letteratura italiana, letteratura internazionale e giornalismo. Tre nomi di grande qualità e valore, che andranno ad arricchire l’albo d’oro del Premio Boccaccio: Luigi Guarnieri, Andrè Aciman e Barbara Stefanelli.

La giuria (presieduta da Sergio Zavoli e rappresentata da Francesco Carrassi, Paolo Ermini, Stefano Folli, Antonella Cilento, Marta Morazzoni e Luigi Testaferrata) si è pronunciata all’unanimità sulla rosa degli autori individuati per l’assegnazione del prestigioso “Premio Boccaccio”. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 14 settembre, nel pomeriggio (ore 16.30) a Certaldo Alto (a Palazzo Pretorio per il brindisi e a seguire al Teatro Boccaccio),con il patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana e del Comune di Certaldo. A condurre sarà la giornalista Rai Adriana Pannitteri.

“Il premio Boccaccio, in quasi quarant’anni di storia, è diventato uno degli appuntamenti di rilievo del nostro territorio e anche un’opportunità per confrontarsi su temi letterari e sulla nostra realtà contemporanea - ha commentato Simona Dei, presidente dell’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio organizzatrice dell’evento -. In giuria ci sono nomi di assoluta qualità. Ogni anno per noi è un grande onore e anche un impegno notevole garantire un evento che sia all’altezza della tradizione e che possa destare l’interesse di un’intera comunità e di più generazioni”.

L’Associazione è già al lavoro per l’allestimento della cerimonia di premiazione, alla quale si può partecipare su prenotazione, manifestando il proprio interesse e disponibilità a seguire l’evento tramite il sito www.premioletterarioboccaccio.it.

Si ringraziano il comune di Certaldo, gli sponsor (Banca Cambiano 1884 spa, Banca Intesa, Medionalum, Confindustria Firenze, Rotary Club Valdelsa-Distretto 2071), i componenti dell’Associazione letteraria e i numerosi Amici del Boccaccio, fedeli sostenitori del Premio.